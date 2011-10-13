中国9月贸易增幅低于预期 海外需求疲弱

* 中国9月进出口增幅双双逊于预期

* 9月贸易顺差连续第二个月缩窄

* 海外需求疲弱影响显现,亦令未来外贸状况承压

路透北京10月13日电---中国9月进出口增幅双双低于市场预期,海外需求疲弱的影响逐步显现.而当月贸易顺差连续第二个月缩窄,显示中国贸易结构继续得到调整并趋向平衡.

分析人士指出,考虑欧美经济走弱问题难以在短期内解决,加之人民币汇率波动或加剧,预计将拖累中国未来外贸状况.

中国海关周四数据公布,9月出口同比增长17.1%,低于路透调查中值的20.7%;进口同比增长20.9%,亦低于调查中值24.5%.同期录得贸易顺差为145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元.

"受国际需求放缓和国内成本上升等因素制约,前三季度我国进出口贸易增速呈现高位回落态势.同时,进口价格涨幅明显快于出口价格涨幅,输入型通胀压力较大,贸易条件有所恶化."海关总署副署长鲁培军在新闻发布会上称.

他并表示,第四季制约外贸发展的不确定因素依然较多,包括国际市场环境更趋复杂,人民币汇率波动加剧将抑制企业外贸出口增长空间,中小企业经营困难增多等.但外贸总体发展情况良好,中国外贸大国的地位继续得到巩固.

"出口增速低于预期显示欧美经济萎靡对中国出口的影响已经愈加显现,欧盟是中国第一大出口地,而欧盟很多国家已经开始紧缩财政,这对中国今年四季度到明年上半年的出口都会有明显影响."华创证券宏观经济分析师华中炜称.

从贸易顺差状况来看,分析师表示其持续收窄显示政府调整内外需经济结构的努力效果正在显现,全年还将维持顺差规模但将继续缩小,外贸状况正趋向平衡.

据中国海关进出口监测预警系统预测,今年中国出口预计增长18%左右,进口增长21%左右;全年贸易顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或者基本持平,外贸进出口平衡发展的态势不会改变.

中国以往庞大的贸易顺差屡屡招致指责,9月顺差连续第二个月收窄,适逢美国对人民币升值施加新一轮压力之际.华中炜对此表示,相关数据显示中国的外贸已趋于平衡,相信随着其继续收窄,市场上对人民币随时贬值的预期亦会增多.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

中国9月其他贸易数据如下:

指标 9月实际值 路透调查中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 17.1 20.7 17.0-24.0 24.5 25.1 21

进口(%) 20.9 24.5 19.5-29.5 30.2 24.1 21

贸易顺差(亿美元) 145.1 163 100-208 177.6 168.8 21

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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