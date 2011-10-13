分析师看中国9月进出口数据

路透北京10月13日电---中国海关周四公布,中国9月进出口同比增幅双双低于市场预期,贸易顺差亦继续收窄至145.1亿美元,路透调查中值为顺差163亿美元.

海关数据显示,9月出口同比增长17.1%,低于路透调查中值的20.7%;进口同比增长20.9%,亦低于调查中值24.5%.同期,出口环比下降2.1%,进口环比下降0.2%.

海关并称,第四季制约中国外贸发展的不确定因素依然较多,包括人民币汇率波动加剧;人民币升值将抑制企业外贸出口增长空间.

海关总署副署长鲁培军在新闻发布会上称,据海关进出口监测预警系统预测,今年中国出口预计增长18%左右,进口增长21%左右;全年贸易顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或者基本持平,外贸进出口平衡发展的态势不会改变.

经季节调整後,中国9月出口同比增长18.9%,进口同比增长24.9%;出口环比增长1.6%,进口环比增长8.0%.

以下为市场人士的评论:

--安信证券首席经济学家高善文:

贸易占整个经济的比重是在明显下降的,9月份的情况基本符合这个模式,可以断定的是9月份贸易盈馀的增长比经济总量的增长要更低.

中国对外国际收支失衡在显着改善,今年以来继续维持这个趋势,并且从绝对水平上看,现在国际收支失衡的程度已经不是很严重.如果从经济层面讲,人民币升值压力应该是逐步缓解.

但是美国的人民币汇率议案主要的着眼点不是经济问题,是政治问题,所以数据对于美国国会的辩论、法案最终结果影响不会太大.

--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:

预计未来中国出口增速将持续下行,因国际市场需求趋弱.无论欧美出何政策,西方希望增加本国出口,并抑制中国出口,但由于欧美本身需求并不旺盛,因而只能依赖于国际市场,并通过汇率和贸易保护措施来抑制中国.

另一方面,随着中国进口也明显回落,相抵後出现顺差的可能性依然存在,预计未来很长一段时间内人民币升值压力会持续存在,但升值的政治因素大于经济因素.

--野村证券中国区首席经济学家 张智威:

进出口增速均低于市场预期,主因全球经济复苏慢于预期导致外需下滑.

加工贸易业进口疲弱暗示外需疲软,是出口增速放慢的主要原因.

9月一般贸易进口增长30.9%,暗示国内需求依然强劲.

数据暗示外需可能持续放缓,而内需保持强劲.

我们认为,美国人民币汇率议案若获通过,可能的确会损及中国出口前景,但贸易顺差缩窄将降低贸易战爆发的风险.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

中国外贸数据波动性比较大,可测性也比较低,偏差低于5个百分点都是比较符合预期的,前两个月的突然回升跟日本地震後恢复生产有关,这个月的回调不必太悲观,未来两个月因节日因素,料会看到出口反弹.

从现在展望明年,可持续的出口水平保持在15%-20%之间,中国出口在西方国家具有强烈的必需品特征.

除非是出口大幅大超预期,或者连续属于低于预期才会对人民币汇率产生影响,但目前情况可以给海外信号传递,沿海越来越多的出口企业倒闭信号表明,人民币升值的预期越来越弱,虽然人民币升值步伐没有结束,但不能今天一天就把未来所有的饭都吃了.

中国出口的强劲并不会抢夺美国人的饭碗,这样情况下,人民币升值後,美国老百姓必须要花更多钱来保持现有生活水平.

--巴克莱分析师 常建:

出口增速低于预期.未来,外需走软将影响出口增速下降至10-15%左右.我们预计进口增速表现较好.

贸易顺差将按趋势缩窄.我认为这说明中国经济正在再平衡.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

9月出口明显低于预期,不仅弱于季节性规律,且增速的下滑幅度亦较大.考虑到订单的影响一般以3-6个月为一个周期,二季度末开始下滑的订单指数影响已开始显现.

同时,由于四季度将继续受到三季度订单的影响,届时出口仍将面临较大压力,这增大了宏观面的不确定性.而进口的下滑反映了需求端的放缓,这一点亦值得重视.

--民族证券宏观分析师 陈伟:

进出口数据都在预期之中,从出口增速来看,总额环比下降一点点,符合预期,虽然按过往季节来看,出口同比应该增长较快,但欧债危机引起的金融震荡使国外订单有所影响,欧盟是我们出口第一大国,从这种趋势,四季度出口会更差一些,进口总体来说比较稳定,总额来看,没有变化太大,维持稳定态势,表明三季度内需有所下滑,但下滑幅度不大,第二进口促进政策有关,料四季度进口会疲软.

--交通银行发展研究部研究员 陆志明:

数据与我们之前的预期基本一致,顺差和进出口速度都有所回落,但仍未出现明显的下滑,可以说中国的外贸环境已出现一定程度恶化,整个进出口状况仍处于正常范围,尚不支持明显恶化的说法.

未来的走势还得看国际经济形势的发展,不过目前来看,欧美的问题都难以在短期内解决.我们维持贸易状况可能逐步恶化的判断.

目前人民币升值主要来自外部政治压力,除非中国顺差大幅下降,美国经济状况好转,否则这一压力短期不会缓解.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

出口增速低于预期显示欧美经济萎靡对中国出口的影响已经愈加显现,欧盟是中国第一大出口地,而欧盟很多国家已经开始紧缩财政,这对中国今年四季度到明年上半年的出口都会有明显影响.

因此我们预计,宏观政策虽不会全面放松,但会定向宽松,具体政策会有边际改进.

中国的贸易顺差和出口增幅下滑也证明了中国央行此前表明的观点,就是中国的贸易已经趋于平衡,中国的贸易顺差跟人民币汇率没有直接联系.相信随着中国贸易顺差的收窄,市场上对人民币随时贬值的预期亦会增多.

--东海证券分析师 李志兵:

9月进出口增速均低于预期,跟当前欧美经济走弱有着直接的关系.我们依然认为,进出口增速将在未来数月趋势性回落,期间不排除会出现暂时性冲高的现象,但整体下行趋势短期内恐难扭转.结合当前欧美经济先行指标及其中国PMI中的新出口订单指数来看,四季度中国出口不具急剧回落的风险,出口对经济增长的负面影响较为有限.

但是从目前欧美经济的整体运行形势来看,其对中国出口冲击的最大影响或将发生在明年一季度,尽管如此,其与2008年金融危机期间的深度下滑仍不具可比性.我们继续维持谨慎偏乐观的态度.

--银河证券宏观经济分析师张新法:

9月贸易进出口增速低于预期.由于短期数据跳跃性比较大,是否意味着贸易状况开始下滑还需要观察.从当月进出口量值水平来看,保持在1,500-1,600亿美元的水平,说明贸易情况还可以.

由于去年贸易呈现前高後低的走势,有基数支撑,预计四季度进出口增速不会大幅下滑.然而明年的形势就不太乐观,诸如人民币汇率问题,企业出口条件是否恶化,中小企业资金问题能否得到改善,全球经济状况等都值得密切关注.

--华鑫证券研究发展部分析师 徐呈健:

海外需求的不景气,使得中国出口面临巨大挑战.但随着西方传统圣诞消费旺季的逐渐临近,後期出口可能会出现短期小幅回暖迹象,但出口大趋势仍旧受到外围经济大环境不佳而呈现下滑.

随着国际大宗商品价格的逐步下降,进口额将比起上半年显着回落,加之国内固定资产投资紧缩,对大宗商品需求数量也不会大幅增加.因此,价格与数量两大因素的结合,导致进口增速出现下滑.但比起外需的不振,目前内需相对保持旺盛,也使得未来进口增速将保持高于出口增速的格局.

中长期而言,中国的贸易顺差呈现整体下降趋势,经济内外需结构调整的努力效果正在显现.整体来讲,今年还将维持顺差态势,但顺差规模将逐步缩小.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

9月进口和出口数据都较预期低一些,出口应该是受外需拖累,进口的话我们认为与9月大宗商品价格回落有关.不过应该不用过于担忧出口对国内经济增速的影响,月度数据也不能说明太多问题.预计今年全年出口增幅约在18%,进口增幅在20%左右.

**相关背景**

--美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

--近来美国就人民币汇率问题进一步施压,而中国则更强调实现贸易平衡的重要性.中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山就表示,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红/黄凯

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