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中国财经 | 2011年 10月 13日 星期四 13:15 BJT

数万卖家抗议淘宝商城上调服务费

路透上海10月13日电---据新华社报导，数万卖家在网上集体抗议淘宝商城大幅提高收费标准，称此举让他们相对大卖家处于不利地位。

阿里巴巴集团旗下淘宝商城是中国最大B2C电子商务平台，其周一宣布，将以前6,000元的技术服务年费，依据卖家规模，分别上调至3万元与6万元两个档次。

新华社报导称，数千淘宝店主周二夜在网上抗议，集体恶意购买大卖主的商品，然後立即申请退款。申请退款会降低店面信誉，一些大的卖家因此暂停出售商品。

报导称，大约4万自称是淘宝商城卖家的人，周三通过聊天工具在网上集结，商讨如何进一步扰乱淘宝商城。

目前记者无法联系到阿里巴巴集团对此事置评。

新华报导还称，抗议的卖家表示，收费标准的提高会严重影响他们的生意，但是对商城内知名品牌大卖家却影响甚微。

不过，若卖家满足某些标准，这些费用将会部分返还。（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

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