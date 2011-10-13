数万卖家抗议淘宝商城上调服务费

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海10月13日电---据新华社报导，数万卖家在网上集体抗议淘宝商城大幅提高收费标准，称此举让他们相对大卖家处于不利地位。
阿里巴巴集团旗下淘宝商城是中国最大B2C电子商务平台，其周一宣布，将以前6,000元的技术服务年费，依据卖家规模，分别上调至3万元与6万元两个档次。
新华社报导称，数千淘宝店主周二夜在网上抗议，集体恶意购买大卖主的商品，然後立即申请退款。申请退款会降低店面信誉，一些大的卖家因此暂停出售商品。
报导称，大约4万自称是淘宝商城卖家的人，周三通过聊天工具在网上集结，商讨如何进一步扰乱淘宝商城。
目前记者无法联系到阿里巴巴集团对此事置评。
新华报导还称，抗议的卖家表示，收费标准的提高会严重影响他们的生意，但是对商城内知名品牌大卖家却影响甚微。
不过，若卖家满足某些标准，这些费用将会部分返还。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)