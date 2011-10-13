《Boulton专栏》中国经济减速或重创商品货币和欧元

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 李爽

路透伦敦10月12日电---欧元区身陷危机,美国经济亦停滞不前,倘若中国第三季经济减速在未来几天再得到确认,可能促使投资者降低曝险,从而重创商品货币和欧元.

路透调查分析师预计,中国第三季经济增速料降至9.2%,同时9月通胀率料仍高居6.1%.通胀数据和经济成长数据分别定于10月14日和18日公布.乍看上去,中国经济形势似乎相对不错,但较去年两位数的增速已经减缓,而且正面临来自海外的较大风险.

中国政策当局已经表态,称相对于刺激经济成长,控制通胀才是其工作的重中之重.当局最近还寻求通过人民币升值遏制物价上涨,之前还采用过上调官方利率和银行存款准备金率等手段.

2011年,人民币的表现好于大多数亚洲货币,若因此而失去竞争力,可能令出口增长进一步放缓.虽然中国坚称,其一直致力于增强人民币汇率弹性,但美国参议院还是批准了一项议案,旨在迫使人民币以更快速度升值.对此,中国警告称这可能引发一场贸易战,或不利全球经济,因全球经济愈发依赖中国的成功表现.

这些都无助于改善金融市场的氛围,尽管市场避险情绪刚有所好转,因此前美国9月就业数据优于预估,缓解了对该国经济衰退的担忧.

欧洲领导人解决欧元区债务危机的最新承诺,也导致投机客重估其极为看空的观点,并相应地削减仓位.但市场仍在规避风险,这一点显而易见.目前市场上最受欢迎的避风港--美元守住最近涨幅,美元指数9月升逾4%.欧元兑美元涨势也远未达到1.4000关口.交易员称,若要升破该水准,需要消化偏空的人气.

9月深跌的澳元兑美元也可能需升破200日移动均线切入位1.0376,才能终止当前这波跌势.澳元的表现与中国经济成长密切相关.同样,铜和白银等一些主要基本金属和贵金属的涨势也相当温和,表明冒险意愿低落.

中国股市表现疲弱

尽管中国计划向本国银行股注资,且有传闻称中国主权财富基金在买股,但沪综指一直无法从2,400点下方的近期低点大幅反弹,这或许更能说明市场对中国的焦虑情绪.相比之下,道琼斯工业指数自10月4日以来已涨10%.

若沪综指跌破2010年7月低点2,319点,将鼓励空方出手,有可能带动该指数触及2008年金融危机高峰期所及低点.

在中国方面努力控制通胀之际,若其经济增长减速令市场态度转为谨慎,则那些与成长相关和被视为高风险货币的近期反弹势头可能会急刹车.

由于市场刚刚摆脱全线低迷,之後若出现卖盘,力度都不会小,尤其对于澳元等商品相关货币来说.(完)