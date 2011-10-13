德国民众对欧债危机忧虑加深

路透柏林10月12日电---德国周三公布的民调显示，向来担心经济困境的德国人，过去九周对欧元区债务危机的担忧进一步加深。

德国杂志《Stern》组织的“忧虑晴雨表”调查中，对庞大国家债务的担忧高居首位。接受调查中1,001人中，有多达71%的人提到了这点，该比例较7月底调查结果上升了8个百分点。

德国人的第二大忧虑是，政客无法解决德国的各种问题，有61%的受访者提到了这点。

欧债危机升级，加之市场对危机扩散感到不安，各界要求德国总理默克采取更激进的应对措施。

批评人士指责其优柔寡断、致使危机恶化，她和执政联盟的支持率都已下滑。

民调显示，整体上德国人忧虑情绪加深，对养老金、子女教育和就业等问题都益发感到不安。

而担心通货膨胀的人所占比例则持稳。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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