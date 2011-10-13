《阳歌专栏》华为讨说法不明智 商户起义或推迟淘宝商城IPO

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**华为讨要说法很不明智 唯有阻碍进军美国市场**

作为中国领先的网络设备厂商，华为最近竭尽全力努力竞标想赢得美国电信网络升级大单，但事与愿违。这次努力从一开始就不明智，很多美国政客仍将华为视为中国政府欲利用其硬件设备窥探美国的工具，电信网络升级无疑充满了敏感性。

然而，令人惊讶的是华为现在要求美国方面为此作出解释。这必定令眼下忙于人民币汇率议案的奥巴马政府处于尴尬境地。美国国会参议院已经通过要求人民币升值的议案，准备对中国通过操纵人民币汇率获取贸易优势的行为进行惩罚，而奥巴马很可能最终拒绝签署生效，正努力准备为此与国会议员打一场恶仗。也许华为向美国讨要说法是显示其独立于中国政府的一面，北京方面在准备应对一场更大、也更关键的货币战争期间，明显不会允许出现这种弦外之音。华为那种算计也许不大可能实现。

不幸的是，华为的举动更像是在错误的时机作出的一项努力，即争取让自己的产品能够像任何其他主要电信设备厂商的产品一样进入美国市场。令问题更加糟糕的是，华为的行动赶在了美国大选年之前，即便奥巴马政府选择对华为的要求作出反应，也会迫于争取选民的压力释放出强烈的反华信息。不过，奥巴马政府更有可能简单处理此事，即对华为的要求置之不理，但对华为选择的发难时机和自己所处的尴尬处境却会大为恼火。

无论怎样，华为的行动都将难以有助于自己获得首个美国市场大单，看上去很可能最早在大选落幕之前都不会有结果，至少得等2013年，也许更晚。

一句话：华为就提供敏感的电信网络升级服务遭拒一事向美国政府讨要说法很不明智，这麽做只会推後其获得首个美国大单的机会。

**淘宝商城IPO或因商户“起义”被推迟**

中国电子商务领域的远见卓识者马云总喜欢讨论互联网的力量，如今，他正直接感受这种力量，尽管不是以他想要的方式：淘宝商城的众多中小卖家因不满淘宝商城提价新规揭竿而起。此次围攻在淘宝商城引发混乱，也是今年困扰马云和阿里巴巴一系列危机中的最新一起。

自淘宝商城将每年服务费用提高10倍并实施其他据称不利于中小商户的新规後，淘宝商城的中小型商户便集中攻击商城大卖家，恶意拍下商品後申请退款及赔付，并给出差评。中小卖家称，新规就是驱逐商城中实力较弱的卖家。这些中小商户的说法当然没错，淘宝希望清理门户，创建主要由优质记录和客户满意度的大商家进驻的商城，为最早明年的首次公开募股(IPO)作准备。

我在本周早些时候曾说过，这一战略对淘宝商城是明智之举，因其寻求避免阿里巴巴出现的欺诈丑闻。今年早些时候曝出，阿里巴巴网站的中小卖家不择手段欺诈消费者的现象可谓普遍。淘宝商城此次提高服务费的唯一问题是，它未能想到商城中小卖家在其平台上引发混乱的力量。

所有这些混乱都将不可避免地对马云和阿里巴巴的公共形象造成负面影响，商城也需经历数月或更长时间才能恢复正常运营，且会潜在地吓跑一些淘宝商城希望保留的大商户。这场风暴可能最终会过去，但至少要在对马云和阿里巴巴的形象造成打击、或将期待中的淘宝商城IPO推迟到2013年。

一句话：淘宝商城中小卖家因服务费涨价而爆发的围攻将对公司业务造成打击，促使淘宝商城的IPO推迟至2013年或之後。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。