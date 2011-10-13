中国三季度企业家信心指数环比回落

* 三季度全国企业家信心指数回落至130以下

* 全国企业景气指数比二季度下滑2.2点

* 房地产业企业家信心明显不足

* 部分服务业行业企业景气环比提高

路透北京10月13日电---中国国家统计局发布全国企业景气调查结果显示,三季度全国企业家信心指数环比回落,房企信心跌破临界值;三季度企业景气指数亦下滑,但仍呈现景气态势.

统计局网站周四刊登的新闻稿称,三季度全国企业家信心指数为129.4,低于上一季的132.4,在连续六个季度位于130上方後回落;企业景气指数为133.4,比一季度135.6下滑2.2点.

"多数行业企业家信心回落."统计并指出,房地产业企业家信心指数已连续六个季度位于行业最低,三季度跌破临界值至99.9,环比回落7.6点,与其他行业相比,房地产业企业家信心明显不足.

各登记注册类型企业企业家信心环比同比均有回落.股份有限公司、外商投资企业、港澳台商投资企业、国有企业等的环比和同比回落幅度在2-6之间.

此外,大、中、小型企业企业家信心梯度回落,分别比二季度回落3.8、3.6和0.7点,但回落幅度比二季度有所收窄.

**社会服务业企业景气高**

全国企业景气调查度则显示,三季度,企业景气指数为133.4,有九成企业认为生产经营状况好于二季度或与二季度持平.

部分服务业行业企业景气环比提高.社会服务业企业景气指数为1999年以来最高水平,其中商务服务业、公共设施管理业企业景气指数连续七个季度位于130—146景气区间.

批发和零售业、信息传输计算机服务和软件业企业景气指数与二季度持平.房地产业企业景气指数环比则继续回落.自2009年三季度以来,房地产业企业景气指数首次落至120以下,并连续3个季度环比、同比同步回落.

三季度工业企业景气指数为128.8,环比、同比均有所回落.39个工业大类中,除石油加工炼焦及核燃料加工业企业景气指数回落至临界值以下,其他均位于景气区间.建筑业企业景气指数为139.8,环比、同比均有所回落.

从公司类别看,股份有限公司企业景气指数为140.0,环比回落,但仍居各登记注册类型企业之首.外商投资企业、港澳台商投资企业、私营企业景气指数分别为139.3、137.9和123.9,环比提高1—3点.

大型企业景气优势显着.三季度大型企业景气指数为151.3,持续八个季度置于景气高位,中型企业景气指数为132.4,分别比二季度回落3.6和3.0点;小型企业景气指数为117.3,与二季度基本持平.

东、中、西部地区企业景气小幅回落.东、中、西部地区企业景气指数分别为134.4、133.7和130.1,比二季度回落2.5、1.6和2.9点,保持在130—140景气区间.(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局网站(www.stats.gov.cn)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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