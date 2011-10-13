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中国财经 | 2011年 10月 13日 星期四 14:50 BJT

李克强称中国房地产调控正处在关键时期

路透北京10月13日电---中国国务院副总理李克强近日称,在房地产市场调控的关键时期,随着中国保障性安居工程建设顺利推进,要确保保障房任务完成、质量可靠及分配公平.

新华社周三晚间援引李克强在湖南一会议上并称,当前世界经济形势发生很多新变化,风险因素增多,国内房地产市场调控正处在关键时期,保障性安居工程建设可以发挥多重积极效应.

"(保障房)在当前大规模开工建设的情况下,尤其要重视确保住房建设质量和分配公平,"李克强表示.

他并强调,要把政府保障和市场供应结合起来,在主要依靠市场满足居民多层次住房需求的同时,政府要履行保基本的职责,努力改善中低收入住房困难家庭的居住条件.

中国国务院9月底发文称,要建立健全保障房分配和运营监管机制,完善住房保障申请、审核、公示、轮候、复核制度.

中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.住房和城乡建设部周一公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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