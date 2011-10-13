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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 13日 星期四 15:00 BJT

体操世锦赛中国男团五连冠

周三在2011年体操世锦赛男团决赛中，中国队力压东道主日本队，以总分275.161分夺取五连冠，历史上第10次夺冠。由于田中佑典和两次世锦赛全能冠军内村航平出现失误，日本队最终以273.093分获亚军，夺33年来首次男团冠军梦想破灭。美国队以273.083获季军。路透

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