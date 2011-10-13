中国贸易顺差缩窄纾缓本币升值压力

9月10日在山东青岛港拍到的资料图片。 REUTERS/Stringer

* 9月进出口增长低于预期

* 顺差进一步收窄,舒缓人民币升值压力

* 第四季制约外贸发展的不确定因素依较多

* 未来进出口增速或延续高位回落

发稿 北京中文新闻部 撰写 谢衡

路透北京10月13日电---在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.

但鉴于欧美国家经济无法在短期内走出泥沼,贸易摩擦加深及人民币汇率或更趋波动等,都给中国外贸发展笼上阴霾,未来进出口增速恐将延续高位回落.

中国海关稍早公布,中国9月录得贸易顺差145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元;当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,亦分别低于预估的20.7%和24.5%.

"中国的贸易顺差和出口增幅下滑,证明了中国央行此前表明的观点,就是中国的贸易已经趋于平衡,中国的贸易顺差跟人民币汇率没有直接联系,"华创证券宏观经济分析师华中炜称.

他预计,随着中国贸易顺差的收窄,市场上对人民币随时贬值的预期亦会增多.

外界一直批评称人民币汇率被人为低估,是中国庞大贸易顺差的主因.就在本周二,美国参议院刚刚投票通过旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.这随即招致中国三大政府部门的强硬反击.

中国海关总署副署长鲁培军周四在新闻发布会上明确称,"外贸进出口平衡发展的态势不会改变".他预计今年全年顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或基本持平;进出口全年增速估计分别约21%和18%.

华鑫证券研究发展部分析师徐呈健亦指出,"中长期而言,中国的贸易顺差呈现整体下降趋势,经济内外需结构调整的努力效果正在显现...今年还将维持顺差态势,但顺差规模将逐步缩小."

**舒缓人民币升值压力**

继8月贸易顺差大幅回落之後,9月顺差进一步收窄.这无疑有利于纾缓人民币升值压力,亦为中国国际收支失衡正在改善提供了佐证.

"目前情况可以给海外信号传递,沿海越来越多的出口企业倒闭信号表明,人民币升值的预期越来越弱,虽然人民币升值步伐没有结束,但不能今天一天就把未来所有的饭都吃了,"兴业银行首席经济学家鲁政委说.

他并形象地说,"中国出口的强劲并不会抢夺美国人的饭碗,这样情况下,人民币升值後,美国老百姓必须要花更多钱来保持现有生活水平."

中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周四早盘下跌.中美汇率争端可能引发贸易战忧虑,而境内外人民币兑美元即期价差较盘初有所扩大,亦助境内美元呈相对强势.

野村证券中国区首席经济学家张智威称,9月一般贸易进口增长30.9%,暗示国内需求依然强劲,"外需可能持续放缓,而内需保持强劲...贸易顺差缩窄将降低贸易战爆发的风险."

受新兴市场经济稳定增长支撑,中国7月贸易顺差一度扩至30个月高点314.8亿美元;但8月进口旺盛,推动顺差急剧缩窄至不到180亿美元.

不过安信证券首席经济学家高善文指出,"美国的人民币汇率议案主要的着眼点不是经济问题,是政治问题,所以数据对于美国国会的辩论、法案最终结果影响不会太大."

路透最新调查显示,人民币兑美元未来一年仍处于升值通道,但升值预期有所减弱.预计到2012年9月末将升值约4%至6.11.而中美汇率争端发展可能对升值步伐带来短期扰动.

**贸易发展不确定因素增多**

虽然9月进出口同比增幅并未见明显下滑,暗示外贸总体发展情况仍良好.但展望未来,抑制出口的因素有增无减;而随着国内经济增速的放缓,内需亦堪忧.

中国海关周四就表示,第四季制约中国外贸发展的不确定因素依然较多,包括人民币汇率波动加剧等.人民币升值将抑制企业外贸出口增长空间,且当前输入型通胀压力较大.

"(9月)数据与我们之前的预期基本一致,顺差和进出口速度都有所回落,但仍未出现明显的下滑,可以说中国的外贸环境已出现一定程度恶化,整个进出口状况仍处于正常范围,尚不支持明显恶化的说法,"交通银行发展研究部研究员陆志明称.

他认为,未来的走势还得看国际经济形势的发展,但目前来看欧美的问题都难以在短期内解决,所以维持贸易状况可能逐步恶化的判断.

海关数据显示,9月出口环比下降2.1%,进口环比下降0.2%,都表明外贸环境已出现一定程度恶化;且当月出口同比增幅17.1%为今年2月以来的最低水准.

东海证券分析师李志兵也说,"9月进出口增速均低于预期,跟当前欧美经济走弱有着直接的关系.我们依然认为,进出口增速将在未来数月趋势性回落,期间不排除会出现暂时性冲高的现象,但整体下行趋势短期内恐难扭转."

而在关注出口增速下滑的同时,9月进口的情况亦值得重视.华创证券的华中炜称,进口的下滑反映了国内需求亦放缓,中国的贸易状况正面临内外风险的交织.

9月份当月,中国出口1696.7亿美元,增长17.1%;进口1551.6亿美元,增长20.9%;

中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面.下半年中国出口增长速度会继续减缓,但不会出现2008-2009年大幅下滑的局面.(完)

--审校 乔艳红

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