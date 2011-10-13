瑞士第一大党：幸亏没加入欧盟

路透苏黎世10月12日电（记者 Emma Thomasson/Caroline Copley）---瑞士前司法部长、人民党副主席布劳赫（Christoph Blocher）称，欧债危机证明，瑞士没有加入欧盟是明智之举，但他也承认瑞士不能完全免受欧元区问题牵连。

瑞士右翼党派人民党坚决主张限制外来移民，称他们为“黑羊”，该党并坚决反对瑞士加入欧盟。民调显示，在10月29日选举中，人民党将保持瑞士最大政党地位。

布劳赫告诉路透：“我们都看到了，没加入欧元区和欧盟真是好处多多。”

“瑞士经济状况较好，正是由于这点（未加入欧元区和欧盟）。”他指出，20年前瑞士拒绝加入欧盟，有些人说瑞士将承担恶果，而事实证明这些人错了。

“小的国家运行更好，因为便于管理，解决问题更容易。”

按国际标准，瑞士3%左右的失业率是较低的水平。但布劳赫指出，由于瑞士允许欧盟成员国人员在瑞士自由流动，随着欧元区及其他国家的形势恶化，可能导致瑞士失业率上升。

他说：“瑞士肯定也依赖其他国家。尽管我们不是欧盟成员，但当欧盟出现危机，势必殃及瑞士。”

瑞士1992年举行全民公投，否决了政府加入欧盟的提议。该国以保持中立和独立为傲。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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