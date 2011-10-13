沪综指连涨三天 通胀数据待考量

路透北京10月13日电---中国股市沪综指周四小幅收涨,为连续第三日收升;中小板和创业板受国家政策扶持激励走强,提振信心;不过此前领涨的金融股则遭遇获利回吐.分析人士认为,明日数据公布前市场依然维持谨慎,短线料会围绕2,400点震荡.

沪综指收报2,438.790点,涨18.790点,或0.78%.今日创业板指数收扬2.07%;上证180金融指数微幅收升0.09%.

湘财证券分析师徐广福表示,大涨後投资者信心有所恢复,但在20天均线(2,432点)附近仍有跳空缺口,故技术上受到压制.同时,在长期下跌後,出现连续大涨的可能性亦不大,今日处于窄幅整理.

"由于昨日放量长阳奠定了市场的底部,短线将围绕2,400点震荡",他并预计.

另外,尽管今日中小板和创业板受国家政策鼓舞走强,但国务院支持小微企业也预示了,整体货币政策放松的可能性不存在,从而导致市场裹足不前.

为缓解小微企业的资金困局,国务院出台了一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.

不过,针对明日即将公布的中国月度通胀数据,徐广福认为,CPI数据应在预期之内,不会对市场造成过大扰动,关键是看下周二的三季度数据及周末将召开的政治局会议,预计下周市场的运行趋势可能将更趋明朗.

中国即将于本周五公布9月CPI和PPI;并将于下周二公布三季度宏观经济数据.路透最新调查显示,中国三季度经济增速将继续下滑,9月居民消费价格指数(CPI)料同比上涨6.1%,较上月继续回落.

今日,中国海关公布数据显示,9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡;当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,均低于预估值.

沪深300指数10月合约尾盘报2,658.6点,涨0.67%,成交量为243,448手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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