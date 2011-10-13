IMF称亚洲经济或面临资本外流问题

路透东京10月13日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,近期亚洲经济体面临的风险"无疑"是在上升,因受到欧洲债务危机和美国经济放缓的影响,这就需要决策者保持敏锐,并做好迅速扭转局势的准备.

IMF还警告称,亚洲地区存在资本外逃的风险,发达经济体有可能逆转自2009年以来在亚洲市场大举建立的仓位.

"这些仓位如遭突然结清,可能导致信心受损,危机或将从债券和股票市场蔓延到外汇等其他市场,"IMF在亚太地区经济展望报告中称.

"2011年8月和9月亚洲金融市场重挫,突显出欧元区金融动荡升级及美国经济再次放缓,可能对亚洲宏观经济和金融面带来严重影响,"IMF称.

IMF称,对亚洲而言,"显然有下滑"的风险.

IMF指出,如果欧洲和美国因境内重大损失而削减对亚洲的信贷供应,该地区的资金流入可能枯竭.

IMF称,在持续过热的压力下经济风险升温,可能使亚洲决策者需采取"微妙的平衡".他们需要控制增长的风险,同时也需要限制持续宽松的金融环境对通胀产生的负面影响."

IMF称,亚洲地区的许多国家需要继续让宽松的宏观经济政策正常化,通过加息和更灵活的汇率来应对通胀风险.

"然而,对于通胀尚在央行目标区间之内,以及外部风险较大的经济体,在全球不确定性减缓之前暂停收紧货币政策或许是正确之举,"IMF说.

**下修成长预估**

IMF上月调降了2012年亚洲发展中国家及日本经济成长的预估,因全球其它国家成长放慢.IMF同时也下修了全球经济预估.

目前,IMF维持亚洲地区内需仍强劲的看法不变,并预料这可在短期内减缓外部需求减弱给整体经济成长造成的冲击.

不过IMF列出了一些可能受到的来自全球其它领域的冲击.IMF说,如果中国出口大减,从而让出口业者的资产负债表恶化的话,将增加中国银行业的不良贷款,进而导致银行收紧银根.

IMF并称,若全球风险厌恶情绪升温牵连日本主权债务的可持续性遭受质疑,并导致金融环境收紧,那麽日本可能遭受创伤.

IMF表示,亚洲经济体普遍还有像应对2008年全球金融危机时那样,使用多种措施缓冲海外冲击的空间.

"同时,全球需求疲软只会印证一点,那就是通过发展内需来恢复增长平衡的深入推进将让亚洲受益匪浅."IMF补充道,恢复增长平衡需要实施结构性改革、基础设施投资和社会支出.

该机构并称,若极端经济风险变为现实,亚洲决策者可暂停撤离财政刺激政策,央行可以动用高额外汇储备和区域性储备资金池安排.(完)

--编译 郑茵/李春喜/李婷仪/程琳;审校 张若琪/侯向明/艾茂林

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