美国汇率法案或引爆贸易战 人民币贬值压力犹存--汇丰中国

* 担忧美汇率法案通过致贸易战爆发

* 银行间市场美元避险需求大增

* 做市商汇丰不排除近期人民币续贬值

* 呼吁央行扩大人民币/美元波幅区间

记者 毕晓雯

路透香港10月13日电---美国参议院通过施压人民币升值议案,令中国企业担心可能引爆贸易战.汇丰银行(中国)外汇与黄金交易主管林燕周四表示,只要法案最终可能通过,汇率宽幅波动就在所难免,人民币贬值趋势也不能排除.

她在接受路透电话专访时表示,近日中国银行间市场的美元客盘需求旺盛,推动人民币汇率走软,且日内走势波动剧烈.她并建议央行可适当放宽人民币兑美元的波幅区间限制.

"美元的买盘很旺."她称,"全球经济前景不明确,美参议院的这个法案又加大了企业对贸易战的担忧,避险需求进一步升温."

美国参议院周二通过以贸易惩罚措施逼迫人民币升值的议案,随即招致中国外交部、商务部、央行一致强烈反击,全球前两大经济体爆发贸易战的担忧升温.美国众议院议长贝纳周三抨击该议案带来严峻的贸易战风险.

中国银行间市场上的美元避元需求也有所增加,人民币兑美元即期周四早盘下跌报6.3779元,今日中间价为6.3737元,上日为6.3598元.周三早盘人民币即期汇价曾一度触及跌停.

林燕表示,大量美元买盘很容易将价格推至中国央行限定的每日波动区间上限,导致银行的平盘操作难以进行,进而影响对客盘需求的满足.

她建议,若目前这种情形继续发展,央行可适当放宽人民币兑美元的波幅区间限制.况且,全球经济已经实现一体化,汇率的波动更具全球化特征.

"企业的美元买盘明显增加,这会增加做市商平盘操作的压力,这也是人民币中间价今日显示低开的主要原因...,银行也要规避风险啊."北京一国有银行交易员称.

全部做市商的报价是计算人民币对美元汇率中间价的样本,去掉最高和最低报价後对剩馀报价加权平均,但权重由中国外汇交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定.

**警惕美元避险需求**

显然,在全球经济增长缓慢的黯淡前景中,任何一个可能产生负面影响的消息,都令企业和市场人士的担忧加剧.

林燕认为,鉴于影响汇率走势的不确定性未来仍将存续,相信外贸企业因避险而导致的对美元需求的增加还将持续.

中国海关周四公布,中国9月录得贸易顺差145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元;当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%.[ID:nEAP307902]

"如果贬值趋势存在,企业大量的美元买盘会增加银行的业务规模.但汇率触及涨跌停都会令银行间市场的流动性急剧萎缩,令银行平盘难度加大,反而会加大银行的风险敞口."她称.

目前,银行间市场人民币/美元的波动区间为每日不超过中间价上下0.5%.

全球经济金融前景悲观,以及中美汇率争端升温,令离岸市场人民币兑美元出现贬值走势,且波动更显剧烈,本周则出现新一波抛售行情.

早盘香港离岸人民币即期成交于最低的6.4750元.在本轮人民币抛售高峰的9月底,历史低位曾成交于6.6828元;美元/人民币无本金交割远期(NDF)亦大幅上扬,一年期盘中高见6.4150元.

--审校 黄凯

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