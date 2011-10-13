纳达尔：需统一比赛用球标准

网坛男子单打排名第二的纳达尔周三称，不同赛事用球的不同设计，容易导致球员受伤。此前上海大师赛卫冕冠军穆雷称，由于来自比赛赞助方的商业压力，刚刚过去的三个亚洲赛事用球均不相同。纳达尔在上海说：“在孟买打时是一种球，到东京又是一种，上海又是另外一种。太危险，容易受伤。”路透