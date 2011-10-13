伦敦市长称奥运期间不限行

伦敦市长周三向机动车司机们重申，明年伦敦奥运会期间，不会因为缓解道路拥堵而限制市中心路面车辆。他在伦敦议会上说道：“我觉得那麽做有点疯狂，我给你绝对的保证，我不会这麽做。”之前《伦敦标准晚报》称国际奥委会私下曾说过伦敦需调整交通计划，比如在市中心设置限行，以确保道路畅通。路透