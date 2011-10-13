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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 13日 星期四 16:22 BJT

特松加上海大师赛爆冷出局

周三在上海大师赛第二轮比赛中，赛会四号种子特松加爆出冷门，以7-6、4-6与4-6不敌世界排名第47的日本选手锦织圭。头号种子纳达尔则以6-3 6-2横扫西班牙同胞洛佩斯。卫冕冠军穆雷由于俄罗斯对手因伤退赛直接晋级第三轮。路透

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