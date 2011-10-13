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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 13日 星期四 16:27 BJT

10人巴西2-1逆转墨西哥

周二在墨西哥北部城市落托雷翁进行的一场友谊赛中，罗纳尔迪尼奥与马塞洛比赛最後11分钟内各自建功，帮助10人迎战的巴西最终2-1胜墨西哥。上半场阿尔维斯累计两张黄牌被罚下。而巴西后卫路易斯自摆乌龙使得巴西落後，不过墨西哥领先优势未能持续。路透

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