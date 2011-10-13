13日盘後分析：静待9月数据出炉

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
承接昨日强劲反弹之势，今日A股市场重心继续震荡上移，不过，面对上方2450点压力位，多方反弹过程中略显犹豫，同时量能较昨日有所萎缩，说明连续反弹後多方动能得到一定的消耗。
早盘沪深两市股指开盘後继续小幅反弹，但是随着指数重心的上移，上方压力也越来越大，同时个股出现分化，导致大盘上攻乏力，最终陷入高位震荡态势，尾盘沪综指最终报收于2438.79点，上涨0.78%。
从今日盘面观察，个股普涨之後出现分化，金融股短期损耗较大导致今日出现休整，同时资金面趋紧也支持权重股持续走高，不过盘中仍不乏亮点，中小盘题材股的机会相对突出，如传媒娱乐等。
从技术层面分析，大盘连续反弹後短线积累了一定的短线获利盘需要消化，同时2450点上方也是短期重要压力位，因此，预计大盘短期会出现震荡走势。
笔者认为，在汇金增持的强烈政策信号下，再加上前期连续下跌积累了较强的超跌反弹动能，大盘反弹在意料之中，不过，判断後市反弹能否延续以及反弹高度，还需观察後续政策信息以及量能、热点变化
9月份的宏观经济数据将于明日公布，市场预期CPI数据仍在6%以上，通胀压力能否有效缓解将成为判断大盘短期走向的重要依据。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。