13日盘後分析：静待9月数据出炉

承接昨日强劲反弹之势，今日A股市场重心继续震荡上移，不过，面对上方2450点压力位，多方反弹过程中略显犹豫，同时量能较昨日有所萎缩，说明连续反弹後多方动能得到一定的消耗。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接昨日强劲反弹之势，今日A股市场重心继续震荡上移，不过，面对上方2450点压力位，多方反弹过程中略显犹豫，同时量能较昨日有所萎缩，说明连续反弹後多方动能得到一定的消耗。

早盘沪深两市股指开盘後继续小幅反弹，但是随着指数重心的上移，上方压力也越来越大，同时个股出现分化，导致大盘上攻乏力，最终陷入高位震荡态势，尾盘沪综指最终报收于2438.79点，上涨0.78%。

从今日盘面观察，个股普涨之後出现分化，金融股短期损耗较大导致今日出现休整，同时资金面趋紧也支持权重股持续走高，不过盘中仍不乏亮点，中小盘题材股的机会相对突出，如传媒娱乐等。

从技术层面分析，大盘连续反弹後短线积累了一定的短线获利盘需要消化，同时2450点上方也是短期重要压力位，因此，预计大盘短期会出现震荡走势。

笔者认为，在汇金增持的强烈政策信号下，再加上前期连续下跌积累了较强的超跌反弹动能，大盘反弹在意料之中，不过，判断後市反弹能否延续以及反弹高度，还需观察後续政策信息以及量能、热点变化

9月份的宏观经济数据将于明日公布，市场预期CPI数据仍在6%以上，通胀压力能否有效缓解将成为判断大盘短期走向的重要依据。（完）

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