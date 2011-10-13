中国要求泰缅老三国彻查中国船员遇难真相

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月13日电---13名中国船员在湄公河遭袭遇难，中国周四要求泰国、缅甸和老挝迅速采取措施，杜绝类似恶性事件再次发生。
中国外交部副部长宋涛召见三国驻华使节时称：“中国政府珍视每一位中国公民的生命安全，要彻查此次事件真相，将凶手绳之以法。”
根据外交部网站发表的声明，宋涛表示，三国应“加大调查力度，尽快查明事件真相并及时向中方通报，依法缉拿并严惩肇事凶犯。”
外交部援引宋涛的话称，三国必须确保湄公河相关水域中国船员船舶的安全，中国将与各方共同维护该航道的安全。
宋涛称，中方将派遣公安巡逻艇，接护滞留在泰国清盛港的中国船员，希望三国对此提供便利和协助。
三国使节对中国船员遇袭身亡表示深切哀悼，并称将全力协助中方妥善处理善後事宜。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。