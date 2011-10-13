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时事要闻 | 2011年 10月 13日 星期四 16:44 BJT

中国要求泰缅老三国彻查中国船员遇难真相

路透北京10月13日电---13名中国船员在湄公河遭袭遇难，中国周四要求泰国、缅甸和老挝迅速采取措施，杜绝类似恶性事件再次发生。

中国外交部副部长宋涛召见三国驻华使节时称：“中国政府珍视每一位中国公民的生命安全，要彻查此次事件真相，将凶手绳之以法。”

根据外交部网站发表的声明，宋涛表示，三国应“加大调查力度，尽快查明事件真相并及时向中方通报，依法缉拿并严惩肇事凶犯。”

外交部援引宋涛的话称，三国必须确保湄公河相关水域中国船员船舶的安全，中国将与各方共同维护该航道的安全。

宋涛称，中方将派遣公安巡逻艇，接护滞留在泰国清盛港的中国船员，希望三国对此提供便利和协助。

三国使节对中国船员遇袭身亡表示深切哀悼，并称将全力协助中方妥善处理善後事宜。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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