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中国财经 | 2011年 10月 13日 星期四 16:45 BJT

中国钢厂寻求推迟铁矿石交付时间--交易商

路透新加坡10月13日电---交易商周四表示,由于铁矿石现货价格跌至2010年11月以来低位,中国钢厂正寻求推迟出货,或对第四季铁矿石合约进行重新协商,

第四季度供给合约规定,铁矿石报价为每吨逾175美元,这是基于前三个月期现货价格平均值的定价系统得出的.

但本周现货价格已跌至略高于每吨160美元水平,因中国钢需求走弱令损及对铁矿石的胃纳.

"大型钢厂已对三大矿业巨头表明,他们不接受第四季合约价.这些钢厂要求暂缓供货或重启谈判."一位驻新加坡的实货铁矿石交易商在谈及巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、力拓(RIO.L)(RIO.L)和澳洲必和必拓(BHP.AX)时表示.

"第四季合约价报废了.所有矿商都将进行重新谈判,因为没有人会接受这一价格."(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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