中国钢厂寻求推迟铁矿石交付时间--交易商

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透新加坡10月13日电---交易商周四表示,由于铁矿石现货价格跌至2010年11月以来低位,中国钢厂正寻求推迟出货,或对第四季铁矿石合约进行重新协商,
第四季度供给合约规定,铁矿石报价为每吨逾175美元,这是基于前三个月期现货价格平均值的定价系统得出的.
但本周现货价格已跌至略高于每吨160美元水平,因中国钢需求走弱令损及对铁矿石的胃纳.
"大型钢厂已对三大矿业巨头表明,他们不接受第四季合约价.这些钢厂要求暂缓供货或重启谈判."一位驻新加坡的实货铁矿石交易商在谈及巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、力拓(RIO.L)(RIO.L)和澳洲必和必拓(BHP.AX)时表示.
"第四季合约价报废了.所有矿商都将进行重新谈判,因为没有人会接受这一价格."(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)