美参议院通过人民币汇率法案不合时宜--巴克莱

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
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路透香港10月13日电---巴克莱资本周四发布报告称,美国参议院通过人民币汇率法案不合时宜,该法案在中美合作最需要的时候恶化了合作的气氛,美国采取的任何惩罚性行动都可能带来报复.
美国参议院本月11日通过了一项有争议的法案,威胁要用报复性关税和其他处罚措施,为其"估值过低"的货币而惩罚中国.
"我们认为这是一个不合时宜的举措,并相信汇率法案可能不会成为政策,因为它仍然需要众议院的通过以及总统的签字才能成为法律.但参议院的通过已经足以恶化了最需要维持全球经济增长和稳定时期的中美双边合作关系."报告称.
报告指出,该报告之所以不合时宜,因为美国和中国需要共同努力,防止金融危机和全球经济衰退再次发生的可能性;中国当前收支盈馀已从2007年占GDP的10%以上降至2011年上半年的2.8%.
从人民币的前景来看,巴克莱预期在中国软着陆基本情况下,货币升值能保持在一个相对较快的轨道上,既作为遏制通胀压力的手段,也作为减缓外汇储备积累步伐的措施.人民币对美元的升值料为每年5%左右.
不过,在全球经济衰退导致中国硬着陆基本假设下,中国政府可能会再次恢复对美元的软挂钩(如在2008-2010年期间),或参考一篮子货币(这可能意味着对美元的贬值).(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
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