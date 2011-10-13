澳洲裁定暂时禁售三星平板电脑

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透悉尼10月13日电---澳洲法院周四对三星电子(005930.KS)最新款平板电脑处以暂时禁售令,使对手苹果(AAPL.O)在双方全球专利之战中再下一城.
除非三星选择风险较大的快速聆讯判决,否则本案的正式决议可能还得花上好几个月,这在快速变化的科技业,可能等于最新型Galaxy平板电脑永远无法在澳洲上市.Galaxy是苹果iPad最炙手可热的对手.
"这项判决可能会更加扩大苹果在平板电脑的主导地位,因三星最新产品的销售禁令范围更加扩大,"首尔信荣证券分析师Lee Seung-woo说.
这项判决对三星虽然是个打击,不过澳洲市场并不算大.三星与苹果之间更重要的一场法律交锋在周四稍晚展开,针对苹果要求在美国禁止销售Galaxy产品,美国加州法庭将展开听证.
悉尼联邦法院裁决这项暂时禁售令时,判定三星至少涉嫌侵犯两项苹果专利.这项禁售令适用于三星Galaxy 10.1平板电脑,直到悉尼联邦法院针对核心专利争议做出裁决为止.
这项判决出炉之後三星电子股价在韩国股市下挫,收跌0.9%,韩股收涨0.8%.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。