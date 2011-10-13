澳洲裁定暂时禁售三星平板电脑

路透悉尼10月13日电---澳洲法院周四对三星电子(005930.KS)最新款平板电脑处以暂时禁售令,使对手苹果(AAPL.O)在双方全球专利之战中再下一城.

除非三星选择风险较大的快速聆讯判决,否则本案的正式决议可能还得花上好几个月,这在快速变化的科技业,可能等于最新型Galaxy平板电脑永远无法在澳洲上市.Galaxy是苹果iPad最炙手可热的对手.

"这项判决可能会更加扩大苹果在平板电脑的主导地位,因三星最新产品的销售禁令范围更加扩大,"首尔信荣证券分析师Lee Seung-woo说.

这项判决对三星虽然是个打击,不过澳洲市场并不算大.三星与苹果之间更重要的一场法律交锋在周四稍晚展开,针对苹果要求在美国禁止销售Galaxy产品,美国加州法庭将展开听证.

悉尼联邦法院裁决这项暂时禁售令时,判定三星至少涉嫌侵犯两项苹果专利.这项禁售令适用于三星Galaxy 10.1平板电脑,直到悉尼联邦法院针对核心专利争议做出裁决为止.

这项判决出炉之後三星电子股价在韩国股市下挫,收跌0.9%,韩股收涨0.8%.(完)