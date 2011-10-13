巴菲特公布去年纳税690万美元

2010年9月21日在纽约拍到的巴菲特。 REUTERS/Lucas Jackson

路透10月12日电（记者 Ben Berkowitz）---巴菲特致信堪萨斯州议员称，他去年缴纳了690万美元的联邦所得税。巴菲特提议对富人增税颇受争议，此举更是火上浇油。

这笔税金占巴菲特3,980万美元应税收入的17.4%。他多次表示，这一比例与其员工支付的税率相比实在太低。

巴菲特今年8月称，富人应按更高税率纳税，此言引发轩然大波。白宫已采纳其呼吁，提议徵收“巴菲特税”（Buffett Rule）。

堪萨斯州共和党议员Tim Huelskamp随後于9月底致信巴菲特，呼吁後者公布纳税记录。

Huelskamp本月稍早再次致信巴菲特，重申上述请求，并承诺，若巴菲特这样做，他也会公布自己的纳税记录。

根据信函的复印件，巴菲特周二做出回应。尽管许多人要求巴菲特公布全部纳税记录，但他仅公开了部分资料。

巴菲特称：“如果你能让其他美国巨富和我一样公布纳税记录，将对此次赋税对话和改革非常有益。我已准备好也愿意，或者说迫切希望，参与这项行动。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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