日本东京、横滨检测到辐射热点

路透东京10月13日电（记者 Yoko Kubota）---自日本福岛核危机发生已有七个月，目前可在东京都检测到小规模辐射，在横滨也发现放射性锶。这些地区远离福岛但人口密集，辐射问题引发社会担忧。

东京都西南部富人聚居的世田谷区（Setagaya）官员本周表示，在几所学校附近的人行道区域发现辐射热点。这里位于福岛西南235公里。

测得的辐射水平为每小时2.7微西弗，高于核电站附近强制疏散区内部分地区的水平。

世田谷区区长保?展人称，用水冲洗地面对降低辐射水平并没有帮助，但表示已经告知公众，行人由此经过是安全的。

与东京都毗邻的千叶县船桥市周四表示，一民众组织在一个公园测得的辐射水平为每小时5.8微西弗，政府正在进行检查。

媒体报导称，在横滨一居民楼顶部的土壤中检测到放射性锶。锶辐射可导致骨癌和白血病。报导称，福岛第一核电站周边80公里区域内可检测到锶，但这还是首次在距离遥远的横滨发现锶。

辐射对人体健康有何影响，专家还没有统一意见，但是在切尔诺贝利核事故後，当时受辐射的儿童，後来发生甲状腺癌的情况明显上升。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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