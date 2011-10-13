中国燃气料2015年天然气销量倍增 天然气有提价压力

* 目标于2015年天然气销量倍增至约100亿立方米

* 中国国内天然气有涨价压力,最快需于今年底加价

* 成立新公司从事LNG和CNG业务

* 计划分拆LPG业务,料2015年具上市条件

记者 雷美珍

路透香港10月13日电---随着2013年起国内天然气供应明显增加,拥有中国最多城市燃气专营权的中国燃气(0384.HK)周四预计,其2015年天然气销量将较今年接近倍增.而低于进口价的中国零售气价面临上调压力.

该公司联席董事总经理梁永昌在接受路透访问时称,随着西气东输二线以及中国与哈萨克斯坦、缅甸的天然气管道全面投产,加上多个液化天然气(LNG)码头投入使用,预计2013年起其天然气销量增长加快.

"预计2011-15年的天然气销量复合增长率将达20-25%,增速呈先低後高的格局,即後两年的增速将超过30%."他说,并预计公司天然气销量将由今年的52亿立方米,增至2015年接近100亿立方米.

天然气为清洁能源的一种,中国对天然气使用的需求不断上升,除了基于环保减排的考虑,国内售价较同等热值的汽柴油为低,因而吸引愈多用家.

"现时车用天然气的售价较汽柴油低一半,中国国内天然气有涨价压力."他说,"今年底或明年初有需要提高天然气零售价格,以平衡国内外价差."

中国国内外天然气价倒挂,导致负责营运西气东输二线的中国石油(0857.HK)(601857.SS)亏损日益增加,因为该管道的气源来自中亚国家土库曼斯坦,目前进口天然气亏损约1元人民币/立方米,而该公司计划今年从土库曼斯坦进口150-170亿立方米.

中国此前已经宣布未来十年将按一定比例返还进口天然气增值税,虽说有助减轻企业营运亏损,惟投资者寄望政府加快天然气价改革,彻底解决国内外价差问题.

消息人士周三对路透称,中国天然气形成价格机制方案已上报国务院,正等待审批.未来中国有望建立一个类似目前成品油定价机制的天然气形成价格机制,国内市场的天然气价格可能会随着国际市场油价的变化进行动态调整.

中国燃气的主要竞争对手包括华润燃气(1193.HK)、北京控股(0392.HK)、新奥燃气、中华煤气(0003.HK)旗下的港华燃气(1083.HK).该公司拥有153个城市燃气专营权,占全国380个城市燃气专营权逾三分之一;按去年中国城市燃气销售1,120亿立方米计,中国燃气的市场占有率约5%.

今年初该公司备受前高层被捕以及股东内斗困扰,当中引发的公司管治危机,吓怕不少欧美投资者.其股价在过去一年累计下跌45%,表现与同业回异,同时为唯一一家市盈率为个位数字的燃气股.

**刘明辉未被定罪**

梁永昌表示,前董事总经理刘明辉被深圳公安局正式拘捕至今,尚未被定罪.根据公司从中国律师了解所得,有关方面就刘明辉的调查期限延长三个月,至11月底届满.

刘明辉现时仍然是中国燃气的第二大股东,持股8%.中国燃气的股权极度分散,韩国SK集团是公司最大股东,持股9.7%;其他股东包括阿曼国有石油公司(SAOC)、印度国有天然气企业GAIL (India) Ltd(GAIL.BO)、亚洲开发银行(ADB)、国务院台湾事务办公室在港机构海峡金融以及中国石化(0386.HK)(600028.SS).

"公司正从连串负面新闻的阴霾走出来,"在刘明辉被撤职後走马上任的梁永昌说,"投资者观望11月底公布的中期业绩能否证明公司业务不受上述事件影响."

梁永昌目前仍兼任公司首席财务官职务.为向投资界证明公司运作如常,中国燃气一改以往作风,给出未来五年发展大计,而非两三年大计.

**谋LPG业务分拆上市**

中国燃气正计划将现有几项业务--城市天然气管网、液化石油气(LPG)、压缩天然气加气站(CNG)以及天然气长输管道重组或整合成为独立的业务个体.

"主要成立两家新公司,一家专门从事液化天然气(LNG)和CNG加气站,另一家专责LPG业务."他说,"未来将把这两家公司分拆作独立上市,其中LPG业务目标于2015年上市."

中国燃气的LPG业务仍处于盈亏边缘,在刚过去财年录得224万港元经营亏损.

梁永昌说,其LPG业务集中于中游,故毛利率只有8-9%,公司希望于今年底前完成收购从事LPG终端零售的百江气体公司馀下51%权益,向下游扩张後可以提升毛利率.

他指出,目标于2015年LPG销售量提高至400万吨,今年为180万吨;按目前市场售价计,2015年的销售额将达280亿元人民币.

"预计2015年LPG业务的毛利率和净利率分别为14%及4%,并具体独立上市的条件."他说.

本月初该公司组织分析师对其液化石油气业务进行实地考察.投行花旗其後发表报告称,预期至2015年国内液化石油气需求复合增长率5-8%.该行维持中国燃气目标价3.25港元,投资评级为"买入".

中国燃气盘中曾涨近8%,触及2.06港元;收涨4.19%,报1.99港元.(完)

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