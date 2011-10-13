中国大宗商品进口强劲显内需活力

* 中国部分大宗商品进口仍强劲,显示内需活力

* 9月原油日进口量498万桶,略高于8月

* 铁矿石进口量创下今年1月以来新高

* 铜进口量则创下16个月新高,环比增11.8%

作者 李文科

路透北京10月13日电---尽管中国9月进口增速高位回落,但大宗商品进口仍是亮点.当月铜及铁矿石进口量分别创下16个月和八个月新高,表明中国对部分大宗商品的需求仍然强劲,亦在一定程度上显现中国经济增长动力.

在外需疲软的背景下,大宗商品价格相对低位.分析人士指出,部分中国贸易商正趁机进行采购,或对国际相关大宗商品价格提供支撑.

"中国一些买家在抄底,现在铜贸易进口升水(每吨)已经有150美元,这已经非常高了.一般水平是100美元或者以下."上海中期金属分析师方俊锋称.

但他认为,目前来看,抄底买盘的量不是很大,还不至于对国际大宗商品的价格造成很大影响.

大宗商品CRB指数已经从9月初的341点下滑到9月末的298点左右,降幅为近数月来之最.LME3月铜价8月份下滑5.6%,9月又继续下跌24%左右;与此同时,铁矿石的价格亦下跌5.5%.

而铁矿石进口量增或因冬季收储等因素,未来数月进口将适度放缓.我的钢铁网就表示,目前进口矿市场出现深度下跌的失控局面,钢厂与贸易商多停止采购,观望为主.

海关数据显示,9月未锻造的铜及铜材进口同比增长3.3%,环比增11.8%;当月铁矿石及精矿进口同比增15%,环比亦增2.5%.

不过,因国际市场原油价格波动剧烈,作为全球第二大原油消费国的中国,9月的日均原油进口量同比下降12%,至498万桶,亦为连续第四个月低于500万桶的水平.

中国海关周四公布,9月出口同比增长17.1%,低于路透调查中值的20.7%;进口同比增长20.9%,亦低于调查中值24.5%.同期录得贸易顺差为145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元.

中国9月进出口重点商品量值表[ID:nEAP307925]

中国铜贸易数据,请浏览(link.reuters.com/xyk44s)

中国原油贸易数据,请浏览(link.reuters.com/zyk44s)

中国铁矿石贸易数据(link.reuters.com/bam44s)

中国钢铁贸易数据,请点选(link.reuters.com/fam44s)

**内需仍有动力**

分析师认为,目前来看,中国经济增速放缓对国内大宗商品需求的影响还不是很明显,固定资产投资增速较快,以及中国致力开发中西部带来的基础设施建设,为大宗商品需求提供支撑.

"总体数字是乐观的,显示固定资产投资和一些既定的投资项目正在支撑大宗商品的需求,"澳新银行驻上海的宏观及大宗商品研究部主管Nicholas Zhu称.

尽管中国经济增速放缓,但幅度相对温和;而受益于中国年内1,000万套保障房计划,电网建设以及中西部的基础设施投资等,中国大宗商品的需求仍值得期待.

方俊锋认为,国内需求应该没有太大问题,除了高铁建设放缓可能影响一些需求外,中国今年仍可以消费700万吨左右的精铜,这是这两年的正常消费水平,"目前还没有迹象显示需求有受到大的影响."

他并强调,未来几个月,中国对铜的进口还有可能继续增加.

交通银行金融研究中心陆志明亦表示,从近期大宗商品进口状况来看,进口规模增速有所下调.但国内企业产能较高,可能会择机囤货.

不过,亦有分析师担心,由于冬季即将来临,近期为冬储而进行的超量采购,可能会夸大中国对大宗商品的实际需求.(完)

--审校 张喜良

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