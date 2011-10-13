特写：银行劫案频发 巴西安全惹人忧

路透圣保罗10月13日电（记者 Guillermo Parra-Bernal/Brian Winter/Bruno Marfinati）---周六午夜时分，一伙身穿灰色工作服的人来到巴西金融街一家银行门前，他们步履平静，向银行守卫挥手示意，声称来修理报警器。

十余小时後，这伙人成功完成巴西历史上最大一宗银行劫案，他们将一百多个保险箱洗劫一空，盗窃了价值数百万美元的红宝石、哥伦比亚绿宝石、名贵劳力士表和现金。

没有报警器响起，也没有遭遇守卫阻拦，盗贼从容行窃，据报他们在作案期间还订了快餐，现场还留下包装纸。他们所用的作案工具是大小不一的电鉆、焊枪和链锯。

这起发生在今年8月27日圣保罗伊塔屋商业银行（Itau Unibanco）(ITUB4.SA)的盗窃案，以及随後警方毫无结果的调查，凸显巴西当前仍面临安全层面的挑战。该国在某些领域取得了重大进展，但犯罪活动依然对经济发展造成重大拖累，也是横亘在巴西当前与其未来10年实现世界富裕国家梦想之间的最大障碍之一。

犯罪问题给巴西经济造成的影响随处可见。长期经济繁荣尚未惠及贫困人群、国内制造业长期低迷，无不体现着犯罪活动带来的恶果。

在巴西一些大城市，最引游客注意的是酒店、餐馆及公寓周围保安数量惊人之多，几乎凡是有钱存在的地方，就能看到保安的身影。

巴西为应对安全问题付出的成本巨大。根据巴西最大保安工会和美国国会预算办公室的数据，巴西每年投入到民间安保的费用高达80亿美元左右，相当于美国在伊拉克战争头4年支付给Blackwater等安全承包商的合同总额。

犯罪事件频发导致民众不敢乘坐公共交通，通常都选择私家车出行，导致圣保罗的交通拥堵名声远扬，这也是犯罪问题带来的後果之一。

如果总统罗塞夫（Dilma Rousseff）履行承诺，使巴西到2020年成为中产国家，那麽政府官员将很可能必须加大力度应对犯罪问题。

巴西安全顾问公司Control Risks总经理Geert Aalbers称，“发展趋势是积极的......但仍有大量工作要做，要付出的代价也将不菲。”

谋杀率下降 向好的迹象

就伊塔屋商业银行被盗一案来看，很难说是案件本身还是随後的调查让人更感到害怕。

其中的原因尚不清楚。一位未具名的消息人士告诉路透，警方在此案发生约一周後才开始调查，在案件发生11天之後才开始问询当时在银行内的两名守卫。

面对伊塔屋商业银行被盗案，圣保罗官员承认存在问题，但也强调取得的一些重大进展，譬如过去10年谋杀率下降了75%。

实际上，过去10年巴西全国范围内发生的银行抢劫案件也在锐减。根据巴西主要银行联合会，2010年只发生了343起，明显好于以前每年大约3,000起的情况。

联合国药物管制与预防犯罪办事厅（UNODC）驻巴西代表Nivio Nascimento称，“巴西形势正在缓慢改善，特别是在大城市。各级政府统一将治理犯罪置于头等大事，这是此前未见的情况。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。