美国相关数据透露经济改善迹象

* 上周初请失业金人数减少1,000人

* 8月贸易逆差略微下滑

* 与中国间的贸易逆差创纪录新高

* 数据显示经济缓步增长,未现衰退

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧/王冠中

路透华盛顿10月13日电---美国上周初请失业金人数小幅下滑,8月贸易逆差略微缩减,显露出经济成长略为转强的迹象.

劳工部周四公布,上周初请失业金人数下滑1,000人至40.4万人,而四周之前的初请失业金人数则达43.2万人.

另一份由商务部公布的报告则显示,贸易状况支持第三季经济环比年率可能为成长约2%的看法,虽然仍不足以带动失业率走低,但也远说不上是陷入衰退.

美国第二季国内生产总值(GDP)仅成长1.3%,令人担心经济成长可能严重阻滞.

"和近期令人振奋的经济数据放在一起,这些报告有如锦上添花,显示经济不仅避开了二度衰退,有可能正缓慢地重新取得部分正面动能."纽约道明证券(TD Securities)资深宏观经济策略师Millan Mulraine表示.

从制造业到就业市场的数据均暗示,经济持续缓步推进,但多位分析师提出警告,称若欧洲未能压制其债务危机,则可能拖累美国陷入新一波衰退.

周四公布的路透调查显示,分析师多预期新一波景气下滑发生的机率约三分之一,略低于9月调查时的结果.

经济面的消息似乎未对美国金融市场造成显着影响.道琼工业指数及标准普尔500指数收盘下跌,Nasdaq指数则是小幅上升.交易员多认为摩根大通(JPM.N)季度获利下滑,以及中国经济数据疲软,是全球经济放缓的迹象.

美国政府公债价格走高,美元兑一篮子货币变化不大.

参看美国今年以来初请失业金数据相关图表,请点击(link.reuters.com/jap44s)

参看美国贸易收支相关图表,请点击(link.reuters.com/pap44s)

**贸易支撑成长**

贸易收支报告显示,8月贸易逆差小幅降至456.1亿美元,出口和进口双双略为下滑,上月为逆差456.3亿美元.经济分析师表示,贸易逆差缩减,可让第三季国内生产总值(GDP)提高最多达0.4个百分点.

"看来我们好几个月一直在期待的美国经济技术反弹已经出现,尽管信心指数调查呈现悲观讯息,"纽约意大利裕信银行(UniCredit)的首席美国经济分析师Harm Bandholz说.

美国复苏速度缓慢,促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)寻找更多提振产出并降低高逾9%失业率的途径.美联储已将隔夜利率降至近零水准,并为经济挹注约2.3兆(万亿)美元资金.

美联储周三公布的会议记录显示,委员们上月讨论了当经济进一步放缓时,各种可能采取的措施,包括进一步买债,以及给出更为明确的失业率目标.

然而,分析师认为美联储在11月的下次会议中不会采取进一步的举措,因迹象显示第三季成长增强,包括最近就业增长速度加快.

奥巴马政府冀望更强劲的出口成长有助拉抬美国就业.政府已设定目标,要在2014年让美国出口额增加一倍至约3兆美元.

尽管整体贸易逆差在8月缩减,对中国的贸易逆差却触及纪录高点290亿美元,可能会让美国国会议员支持打击北京汇率政策的议案.

美国参议院周二通过了旨在迫使中国允许人民币升值的议案,但众议院共和党领导人已暗示反对该做法,使这项议案可能不会在众议院进行表决.

**裁员情况减缓**

提振出口或有助解决就业市场持续疲弱的问题.美国失业率已连续三个月维持在9.1%.

经济分析师对于就业增长将积聚动能持审慎乐观态度,并指出初请失业金人数减少,显示裁员情况放缓.

初请失业金人数连续第三周徘徊在40万人附近,该水准通常显示就业市场有所改善.此外,初请失业金人数四周均值上周减少7,000人至40.8万人.四周均值是评估劳动市场趋势较佳的指标.

"这是好消息,因为请领失业金趋势先前在8月中到9月中持续上扬,显示裁员情况可能增加,"纽约RDQ Economics的首席经济分析师John Ryding说.

"然而,初请失业金人数需要确定降至40万人以下,才会显示就业增长幅度已来到堪称稳固的水准."(完)

--译文审校 戴素萍/张荻

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