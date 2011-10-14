谷歌第三季业绩优于预期

* 受益于广告增长和成本控制

* 移动业务得到加强

* 股价盘後上涨近7%

路透旧金山10月13日电---美国谷歌(GOOG.O)的业绩优于华尔街预期,受益于强劲的广告营收和有效的成本控制.其股价上涨近7%.

这家互联网搜索与广告巨擘受益于网络广告市场扩大和精简研发活动,第三季获利增长26%,营收增长37%.

经济前景黯淡,尤其是欧洲的前景,曾让人对广告产业感到担忧.但分析师认为,谷歌的营收与付费点击情况预示第四季情况良好.

谷歌股价在Nasdaq常规交易中收高1.91%,在盘後交易中涨至597.93美元.

"真正令人瞩目的是,其支出不如华尔街先前预期的那麽高.研发活动少于预期,"瑞银集团(UBS)的分析师Brian Pitz表示,"这是该公司营收连续第四季加快成长."

今年开始担任公司首席执行官(CEO)的佩奇(Larry Page),必须打破华尔街对他将任由业务成本上涨失控的担忧.他已经开始精简谷歌的大量计划和项目.

他在与分析师举行电话会议时表示,谷歌将把资源投向回报潜力较高的项目中.

"关于应当把重点放在哪里,我们必须作出艰难决定,否则最终会达不到我们想要的效果."佩奇表示,"自上次表态以来,我们已经着手结束超过20个不同的产品."

该公司目前把资金投入快速增长的移动业务,并加强与苹果(AAPL.O)的竞争.谷歌安卓移动软件的发展势头正在加快.安卓已经是目前全球使用最普遍的智能手机平台,使用该平台的移动设备达到1.9亿台,高于7月中旬时的1.35亿台.

"大举转向移动业务?"

佩奇表示,谷歌移动业务的营收运转率(revenue run rate)超过25亿美元,远高于一年前的10亿美元.

谷歌在8月宣布,拟斥资125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N),并预计将在今年或明年初完成.该交易将使谷歌获得移动通讯行业规模最大的专利库之一,以及硬件制造业务,从而令谷歌得以开发自己的智能手机产品.

但分析师和投资者担心,谷歌正进入一个低利润率领域,而且其在该领域毫无经验.该公司自行生产手机的举动,也可能令三星电子(005930.KS)和宏达电(2498.TW)等其他手机厂商不再支持谷歌的免费安卓移动软件.

谷歌周四公布,其9月30日止当季的净利从上年同期的21.7亿美元增至27.3亿美元.

扣除特殊项目的每股盈馀(EPS)为9.72美元,汤森路透I/B/E/S访问的分析师此前预期为8.74.

"不少人都预期支出会失控,但他们控制得不错."Susquehanna金融集团的分析师Herman Leung说.

谷歌最近推出的社交网络服务Google+也受到投资者关注.该公司希望挑战Facebook在社交网络市场的主导地位,并在6月推出该服务後的最初两周就拥有了1,000万用户.

该公司周四表示,Google+社交网络已拥有超过4,000万用户.

公司第三季净营收较上年同期增长37%至75.1亿美元,分析师此前预估为72.2亿.(完)

--编译 张涛/徐文焰;审校 张荻

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