中国股市盘前看点--10月14日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国国家统计局公布9月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI).
--欧元区8月贸易收支、9月消费者物价调和指数(HICP)终值.
--美国9月零售销售及进口/出口物价、8月企业库存.
--路透/密西根大学美国10月消费者信心指数.
--美国经济周期研究所(ECRI)10月7日当周领先指标.
**宏观经济及政策面**
--中国海关公布数据显示,9月中国出口同比增长17.1%,进口同比增长20.9%,贸易顺差为145.1亿美元,收窄12.4%.
**重点行业和公司**
--住建部政策研究中心副主任王珏林指出,房地产调控政策目前还不具备放松条件,某些调控措施甚至持续时间会更长.
--权威人士表示,《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》今年推出难度较大,将在明年推出.新政策将改变以往主要支持纯电动车的做法,将加大对节能汽车的研发支持和补贴力度,混合动力车将受到更多支持.
--发改委称,"十二五"(2011-2015年)将建设1,000个左右天然气分布式能源项目,以提高能源利用效率.
--汽车工业协会称,9月共销售乘用车131.95万辆,环比增长20.48%.汽车销量达164.61万辆,同比增长5.52%,环比增速达19.19%.
--证监会发审委将于10月17日(下周一)审核南宁八菱科技股份有限公司首发会後事项,这或意味着中国证券市场有史第一单因询价失败而中止发行的A股有望重启.
**海外动向**
--美国股市周四收盘涨跌不一,道指和标普500指数下滑,之前摩根大通公布的业绩和中国贸易数据疲弱,重燃投资者对经济增长放缓将影响企业盈利的担忧.道琼工业指数下跌40.72点,或0.35%,报11,478.13点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指短线料会围绕2,400点震荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)