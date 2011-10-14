金砖国家多赞成IMF增资 以此支持金援希腊行动--消息

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透巴黎10月13日电---20国集团(G20)消息人士周四对路透称,多数金砖国家赞成为国际货币基金组织(IMF)增资,以这种方式来为金援希腊做出贡献.
消息人士称,这一构想可避免改变IMF当前的投票结构.
其中一名消息人士表示:"我们以前说过,这次再说一遍,若新兴经济体和金砖国家被呼吁做出贡献,我们可以通过IMF来实现这一点.印度对此持开放态度,中国和巴西也对该想法表示同意."(完)
--编译 程琳;审校 张荻
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路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。