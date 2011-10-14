14日盘前分析：短线或有所反复

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续呈现反弹走势，但是面对2450点上方压力以及短期获利盘的回吐，股指上行略显犹豫。

笔者认为，在汇金增持的强烈政策信号下，再加上前期连续下跌积累了较强的超跌反弹动能，大盘反弹在意料之中，不过，判断後市反弹能否延续以及反弹高度，还需观察後续政策信息以及量能、热点变化。

此次超跌反弹，主要源于政策微调预期、市场超跌、汇金增持等利好因素，但在基本面并未出现明显改善的背景下，投资者仍需警惕市场出现反复。

9月份的宏观经济数据将于今日公布，市场预期CPI数据仍在6%以上，通胀压力能否有效缓解将成为判断大盘短期走向的重要依据。

消息面，10月13日，希腊总理帕潘德里欧到访欧盟总部，为摆脱债务危机向欧盟寻求支持。帕潘德里欧在会见欧洲理事会常任主席范龙佩後表示，希腊将对经济及公共部门进行更彻底的改革，以实现加强“竞争力、生产率、经济增长、透明化与社会公正”的目标。

另外，中国证监会13日消息，证监会日前批准郑州商品交易所（简称“郑商所”）开展甲醇期货交易。在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕後，证监会将批准郑商所挂牌甲醇期货合约。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。