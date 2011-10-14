摩根大通第三季净利下降 投行将裁员以降成本

* 净利43亿美元,上年同期为44亿

* 受到交易费用下滑冲击

* 投资银行将裁撤1,000个职位

* 股价收盘大跌4.8%

路透10月13日电---摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)公布季度不含帐务调整利得的净利下降,因欧洲金融动荡降低有价证券承销及并购建议方面的需求.

摩根大通为率先公布第三季财报的美国大型银行业者,当中凸显出市场动荡影响承销及并购顾问费用的程度有多麽严重;摩根大通股价周四收盘大跌4.8%,拖累其他大型银行股走低,并给大盘带来压力.

"摩根大通面临一些相当强劲的阻力."Front Barnett Associates LLC董事长Marshall Front表示.

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,未来18个月内将裁撤1,000个投资银行部门的工作.由于新的监管法规压缩潜在获利空间,且股票及企业信贷市场转弱,全球各地银行业者正掀起裁员潮.不过迪蒙指出,摩根大通裁员主因是因为扩大自动化服务.

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该行贷款成长1%,迪蒙称中小企业扩大借款尤为明显.该行的股东权益报酬率(ROE)达9%.分析师多认为在新法规及资本规定下,大型银行业者的长期ROE均值料为10%.

摩根大通公布第三季获利为43亿美元,合每股盈馀(EPS)1.02美元.上年同期获利44亿美元,合EPS为1.01美元.

由于该公司依照市值调整其债务总值,使其取得19亿美元的税前利得,这使其财报形势显得浑沌.当该行债务相对于美国公债走软时,该行便能够录得会计收益,因其可以从买回债务上获利

摩根大通今年以来股价随同业走低,截至周四为止共挫跌25.5%,而标准普尔500指数仅下跌3.8%.

该行公布私募基金亏损3.47亿美元,因旗下投资市值下滑、估值下修.一年前私募基金贡献了3.44亿美元的获利.

**费用收入下滑**

尽管投行营运环境不振,摩根大通在当计买回44亿美元自家股票,将稀释後的流通股减少3%.

"我们拥有庞大的资本."迪蒙在与记者进行电话会议时表示.

新泽西Point View Wealth Management投资策略主管David Dietze表示,"股票回购显示一定程度的自信.他们认为不会发生现金短绌.这样的结果可以让人对区域银行业者财报有着更乐观的期待,但还不能对摩根士丹利及高盛等业者的前景感到振奋."

摩根大通第三季针对其发行债券与美国公债利差扩大进行估值调整,这使其税後每股获利增加0.29美元,而根据该行股权数量来推算,这部分的利得达11亿美元.若将这部分获利排除在整体数字之外,则当季获利较上年同期下滑约25%.

让业绩与去年比较更形困难的是,该行去年同期从同一个项目中录得亏损.

由于整体金融市场大幅震荡,许多企业不愿收购竞争对手或发行证券.摩根大通称其季度承销及并购顾问费用收入较上年同期锐减31%至10亿美元.若不计入帐务调整利得,则股票及债券交易收入下滑14%.

"很显然,欧洲情势若更形恶化,我们的状况也就更糟,但我们认为可以应付这种情况,就如同我们因应2008年状况一样."迪蒙说道.

与近几季不同的是,摩根大通并未大举降低坏帐储备.部分分析师怀疑摩根大通是否预期新一轮的违约,但迪蒙坚称该行只是"保守以对".

摩根大通员工总数从第二季的27,716人降至26,615人.迪蒙称未来裁员人数中有许多将会是退休等自然离职後遇缺不补.

当季薪资费用为18.5亿美元,与营收之比为29%,属于异常低的水准.迪蒙向分析师表示,全年而言,他预期薪资支出相当于营收的比例将在正常的35-40%区间.

该行录得10亿美元的诉讼费用,主要是抵押贷款相关的诉讼,但这低于去年的13亿美元.

迪蒙称摩根大通正在检视费用项目,因新的监管法规对其获利能力构成威胁,而该公司增加分支机构的计画也可能有所退缩.他指出,由于政府对于银行业向商家收取借记卡(debit card)交易费用设限,因此部分分支机构可能无以为继.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍/张涛

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