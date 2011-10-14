中国铁路重点项目将获得金融机构融资支持

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海10月14日电---中国证券报周五报导,针对铁路工程建设资金紧张的问题,铁道部与相关部门已达成一致,铁路重点项目将获得金融机构融资支持.
这是继铁路建设债券利息收入减半徵收企业所得税政策後,国家对铁路建设项目的又一项政策支持.
"国务院正协调各个部门,对铁路建设的合理施工进度给予支持."相关人士表示,目前金融机构已明确,将对铁路建设项目给予贷款支持,这将缓解铁路资金压力.
财经网近日报导称,除发行铁路建设债券外,铁道部近期将获得超过2,000亿元人民币的融资支持,该笔融资可能将以银行贷款和财政拨款的形式下发.
国内铁路建设资金大多依赖银行贷款,央行对银根的抽紧,对铁路建设影响较大.中国铁道网此前的抽样调查显示,今年铁路工程建设仅有三成正常施工,处于停工,半停工和进展缓慢的占到70%.另外,铁路建设一线职工的工资有半数未按时发放.
7.23甬温线动车追尾事故,引发投资者对铁道部运营能力的质疑及对债券信用风险担忧,各大银行亦纷纷将铁道部贷款利率由优惠利率上调至基准利率.
近日,铁道部在银行间债市招标发行200亿元人民币固息企业债,七年和20年品种各半,中标利率分别为5.59%和6%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)