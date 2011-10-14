上海对房地产业依赖度降低--新华

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月14日电---新华社周四报导,作为中国房地产调控中两个开征房产税城市之一的上海,今年以来对房地产业依赖度降低,保障房比重明显提升.
报导援引上海政府副秘书长、市发改委主任周波表示,上海房地产业增加值占第三产业的比重从"十五"(1996-2010年)末的14.6%回落至今年上半年的7.9%.与此同时,保障性住房建设加快推进,今年以来全市保障房新开工面积占全市新开工住宅面积比重超过70%.
"(保障房比重)达到历史最高水平."周波称.
截至今年9月底,上海已经解决保障房用地808公顷,占住房用地供应总量的79%,预计今年全年上海保障房供应量可达1,150万平方米.
统计数据并显示,今年1-9月,上海全市完成房地产开发投资1,484亿元人民币,同比增长7.1%,增幅较1月份回落19.8个百分点.同期新建商品住房销售面积为1,063万平方米,同比减少14.9%;二手存量住房买卖登记面积为861万平方米,同比减少约24%.
据国家统计局此前公布的数据,1-8月上海新建住房价格指数环比涨幅除了前两个月为0.9%外,其他各月均在0.3%以下,其中两个月为零增长;二手存量住房价格指数环比涨幅最高为0.6%,最低为0.1%.
为拽住高房价的韁绳,中国政府今年1月再出调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,同时上海、重庆率先启动房产税试点.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)