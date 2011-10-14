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中国财经 | 2011年 10月 14日 星期五 09:42 BJT

上海对房地产业依赖度降低--新华

路透北京10月14日电---新华社周四报导,作为中国房地产调控中两个开征房产税城市之一的上海,今年以来对房地产业依赖度降低,保障房比重明显提升.

报导援引上海政府副秘书长、市发改委主任周波表示,上海房地产业增加值占第三产业的比重从"十五"(1996-2010年)末的14.6%回落至今年上半年的7.9%.与此同时,保障性住房建设加快推进,今年以来全市保障房新开工面积占全市新开工住宅面积比重超过70%.

"(保障房比重)达到历史最高水平."周波称.

截至今年9月底,上海已经解决保障房用地808公顷,占住房用地供应总量的79%,预计今年全年上海保障房供应量可达1,150万平方米. 　

统计数据并显示,今年1-9月,上海全市完成房地产开发投资1,484亿元人民币,同比增长7.1%,增幅较1月份回落19.8个百分点.同期新建商品住房销售面积为1,063万平方米,同比减少14.9%;二手存量住房买卖登记面积为861万平方米,同比减少约24%.

据国家统计局此前公布的数据,1-8月上海新建住房价格指数环比涨幅除了前两个月为0.9%外,其他各月均在0.3%以下,其中两个月为零增长;二手存量住房价格指数环比涨幅最高为0.6%,最低为0.1%.

为拽住高房价的韁绳,中国政府今年1月再出调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,同时上海、重庆率先启动房产税试点.(完)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

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