美韩首脑盛赞贸易协定 统一对朝鲜立场

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月13日电(记者 Matt Spetalnick/Laura MacInnis)---美国总统奥巴马和韩国总统李明博周四称赞美韩贸易协定，称其是两国创造就业机会的发动机，并在朝鲜核武问题上统一立场。
奥巴马强调，李明博本次对美国的正式国事访问是美韩长期联盟关系的新高潮，他还强调了自己与李明博之间的牢固关系。
李明博访美的重点是签署新的韩美贸易协定，在美国与中国展开竞争的背景下，该协议料将有助于美国在亚太地区站稳脚跟。
两国领导人还就迫使朝鲜放弃核计划问题协调战略立场，称朝鲜需要作出明确选择。但他们未就恢复与朝鲜接触提出任何新想法。
就在李明博周三抵达美国几小时後，美国国会批准了美韩贸易协定。这也是三个待通过的贸易协定中规模最大的，其他两个分别是美国和哥伦比亚及巴拿马的双边协议。
李明博在国会发言时受到热烈欢迎，他在国会演讲时感谢美国两党领导人“以迅捷的方式”批准了该协定，并称其了解到这是前所未有的情况。
奥巴马称赞以上贸易协定是增加美国出口、为国内创造大量就业机会的一种途径。奥巴马能否降低当前逾9%的美国失业率，很可能关系到他明年竞选连任的成败。
但包括美国劳工领袖在内的批评人士则指出，贸易协定实际上将有损美国就业，这部分归因于韩国进口商品将引发的更激烈市场竞争。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。