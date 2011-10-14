美韩首脑盛赞贸易协定 统一对朝鲜立场

路透华盛顿10月13日电(记者 Matt Spetalnick/Laura MacInnis)---美国总统奥巴马和韩国总统李明博周四称赞美韩贸易协定，称其是两国创造就业机会的发动机，并在朝鲜核武问题上统一立场。

奥巴马强调，李明博本次对美国的正式国事访问是美韩长期联盟关系的新高潮，他还强调了自己与李明博之间的牢固关系。

李明博访美的重点是签署新的韩美贸易协定，在美国与中国展开竞争的背景下，该协议料将有助于美国在亚太地区站稳脚跟。

两国领导人还就迫使朝鲜放弃核计划问题协调战略立场，称朝鲜需要作出明确选择。但他们未就恢复与朝鲜接触提出任何新想法。

就在李明博周三抵达美国几小时後，美国国会批准了美韩贸易协定。这也是三个待通过的贸易协定中规模最大的，其他两个分别是美国和哥伦比亚及巴拿马的双边协议。

李明博在国会发言时受到热烈欢迎，他在国会演讲时感谢美国两党领导人“以迅捷的方式”批准了该协定，并称其了解到这是前所未有的情况。

奥巴马称赞以上贸易协定是增加美国出口、为国内创造大量就业机会的一种途径。奥巴马能否降低当前逾9%的美国失业率，很可能关系到他明年竞选连任的成败。

但包括美国劳工领袖在内的批评人士则指出，贸易协定实际上将有损美国就业，这部分归因于韩国进口商品将引发的更激烈市场竞争。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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