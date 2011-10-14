奥巴马：朝鲜或弃核 或进一步孤立

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月13日电---美国总统奥巴马周四表示，朝鲜对美国和韩国的安全构成威胁，称朝鲜必须接受国际社会提出的弃核要求，否则将进一步遭孤立。
奥巴马在与韩国总统李明博的联合新闻发布会上称：“朝鲜继续对我们两国的安全构成直接威胁。”
“朝鲜面临的选择很清楚：如果朝鲜继续无视国际义务，将面临更大压力、进一步被孤立。而如果朝鲜放弃追求核武器，向无核化方向迈进，朝鲜人民将更安全，并迎来更多机遇。”
李明博表示，韩国和美国在对朝政策和立场上完全一致，即朝鲜必须先采取切实步骤，表明其认真履行弃核承诺。
李明博说：“谈到我们两个政府间的合作，我们发出同样的声音，并且未来将继续如此。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。