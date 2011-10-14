奥巴马：朝鲜或弃核 或进一步孤立

路透华盛顿10月13日电---美国总统奥巴马周四表示，朝鲜对美国和韩国的安全构成威胁，称朝鲜必须接受国际社会提出的弃核要求，否则将进一步遭孤立。

奥巴马在与韩国总统李明博的联合新闻发布会上称：“朝鲜继续对我们两国的安全构成直接威胁。”

“朝鲜面临的选择很清楚：如果朝鲜继续无视国际义务，将面临更大压力、进一步被孤立。而如果朝鲜放弃追求核武器，向无核化方向迈进，朝鲜人民将更安全，并迎来更多机遇。”

李明博表示，韩国和美国在对朝政策和立场上完全一致，即朝鲜必须先采取切实步骤，表明其认真履行弃核承诺。

李明博说：“谈到我们两个政府间的合作，我们发出同样的声音，并且未来将继续如此。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。