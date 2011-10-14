汇率案使中国商界重新考虑对美投资

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月13日电---针对美国参议院通过的一项旨在迫使人民币升值的议案，中国最大商业组织--中国国际商会周四称，将重新审视美国的投资环境。
中国国际商会作出此番表态之前，中国多个政府部门亦对美国参议院通过的汇率法案发表了激烈抨击。中国国际商会拥有逾7万家会员企业。
中方已敦促奥巴马政府阻止该法案，称其为“贸易保护主义”举措。
“中国国际商会长期以来通过和美国各州政府合作推动美国中小企业对华出口，并鼓励会员企业对美投资……法案让我们不得不重新审视美国的投资环境。”
声明并称：“中国工商界在美业务和自美国采购的商品为美国成千上万的家庭提供了就业岗位。”
据美国荣鼎咨询（Rhodium Group），中国对美直接投资近年来急速上升，仅在今年第二季度就有13起绿地投资和5起并购。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)