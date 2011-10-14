罗姆尼严厉抨击中国经济政策

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透西雅图10月13日电---美国共和党总统候选人罗姆尼周四威胁称，中国如不停止操控汇率、进行不公平补贴以及侵犯知识产权的行为，可能遭受贸易制裁。
据路透提前获得的演讲稿中，罗姆尼说道：“作为总统，我将给中国提出明确的选项：一是信守承诺，开放市场，尊重我们的所有权；否则，自由进入我们市场、了解我们想法、与我们企业接触的日子就此结束。”
罗姆尼将于周四稍晚在华盛顿州雷德蒙德市的微软总部向微软员工发表这篇演讲。
根据演讲稿，他还表示如果中国执意不改，美国应对华商品征税，阻断部分技术转让。
作为全球最大软件厂商，微软公司对于知识产权问题尤其感兴趣，盗版问题导致微软多年来在中国损失无数。
罗姆尼上月就曾表达与此次类似的对华强硬立场，以将自己与美国总统奥巴马区别开来，并利用美国公众对中国经济与军事发展的担忧心理。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。