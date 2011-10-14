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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 10:56 BJT

独家：中国考虑成立专门机构帮中小企业解决资金困难

两名独立消息人士表示,中国国务院正在研究一项提议,即成立一个副部级机构向中小企业提供援助,防止发生连锁违约,从而避免扰乱金融市场,增加失业及引发社会动荡;中小企业管理局在获得人大批准後,将于2012年或2013年成立. 在中国紧缩银行信贷过程中,这些企业被迫借入高利贷.路透

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