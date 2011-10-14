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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 11:03 BJT

金砖国家多赞成IMF增资支持金援希腊--消息

20国集团消息人士周四对路透称,多数金砖国家赞成为国际货币基金组织增资,以这种方式来为金援希腊做出贡献. 消息人士称,这一构想可避免改变IMF当前的投票结构. 其中一名消息人士表示:"我们以前说过,这次再说一遍,若新兴经济体和金砖国家被呼吁做出贡献,我们可以通过IMF来实现这一点."

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