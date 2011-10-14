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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 10:51 BJT

iFixit拆解iPhone 4S 称硬件更强大

电子产品服务公司iFixit拆解苹果第五代iPhone，称该手机采用高通、东芝以及其他多家较小半导体公司的芯片。TriQuint、Skyworks Solutions与Avago Technologies均为iPhone 4S提供了零部件，iPhone 4S采用高通芯片组较iPhone 4升级，闪存则由东芝提供。路透

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