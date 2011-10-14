罗姆尼严厉抨击中国经济政策

美国共和党总统候选人罗姆尼周四威胁称，中国如不停止操控汇率、进行不公平补贴以及侵犯知识产权的行为，可能遭受贸易制裁。据路透提前获得的演讲稿中，他说道：“如当总统，我将给中国提出明确选项：一是信守承诺，开放市场……否则，自由进入我们市场……日子就此结束。”路透