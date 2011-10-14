9月中国CPI涨幅创四个月低位

中国9月CPI和PPI同比涨幅均如期回落.国家统计局周五公布9月CPI同比涨幅回落至6.1%,相符路透调查中值,且涨幅为四个月来最小. 当月PPI同比涨6.5%,涨幅为今年年初以来最小.当月CPI环比涨0.5%,符合市场预期;PPI环比持平.市场人士预计,宏观政策仍将处观察期,放松条件不具备,但无必要再收紧. 路透