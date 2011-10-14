欧元区危机料成G20巴黎峰会主议题

* 法国财政部消息人士称,欧元区危机将是压倒一切的议题

* 法国和德国为10月23日欧盟峰会研拟因应危机的行动计划

* 银行业规范等较大目标则预定在11月戛纳(坎城)G20峰会讨论

记者 Catherine Bremer/Daniel Flynn 编译 王冠中

路透巴黎10月14日电---周五在巴黎举行的20国集团(G20)财长和央行总裁会议,亟需就恶化的欧元区债务危机找出有可信度的解决方案.该危机已引发全球再现衰退的忧虑.

法国财政部一消息人士表示,在这为期两天的会议中,欧元区问题比其它任何议题都来的急迫.法国财政部正努力与德国研议,以在10月23日欧盟峰会前提出解决危机的计划.

"G20此次会议能否成功的绝对首要任务,就是找出让欧元区稳定的因素,"该消息人士称.

随着外界对于欧洲危机日益不耐烦,再加上危机可能给全球带来的冲击,欧元区以外的各国财长预计会在会议上直言不讳.

"这是戛纳G20峰会前最重要的一场会议,也是向欧元区施压的好机会,"G20一名非欧元区代表称.

加拿大财长费海提在周四晚间为此定调,他在离开渥太华时向记者表示,欧元区的行动不足.

不同于2009年G20偕同祭出刺激措施来协助全球摆脱经济危机时的情况,这次的会议可能会有分歧,其他国家会指责欧洲在应对18个月前从希腊爆发的危机上踌躇不前,同时美国和中国也正因人民币汇率议题出现争执.

法国和德国正在研拟如何为银行业重建资本,德国希望希腊债权人承担更多损失,法国则缄默慎言.两国在发行欧元区共同债券议题上亦持不同意见,德国不希望看到自身发债成本上扬.

法德因应危机的计划可能会要求银行承担希腊债券价值大幅减记,且应会提出问题银行重建资本的机制.

该计划的核心,将是关于如何增加欧洲金融稳定机构(EFSF)火力的协议,同时应该也会为提高经济合作设定时间表,伴以更紧密的监管,以及各国为平衡运算明确立法.

G20可能会在周六晚的会後公报和记者会中提及欧元区危机,但大概不会提及其它次要议题.

**中国或将调整经济,而非汇率**

本周会议上可能就针对"太大而不能倒"银行的监管新规达成协议,包括增持附加资本金等,而新规范将在戛纳峰会上正式核准.

但在11月3-4日的戛纳峰会前,不太可能在更大目标上取得具体进展,如设定衡量全球失衡的指标、抑制大宗商品市场震荡和投机资金流动等.法国将在11月峰会上将主席国交棒给墨西哥.

法国财政部消息人士称,在戛纳峰会上,法国希望就呈现失衡的国家提出二到三项措施:为高赤字国家提供整顿措施,为高盈馀国家提出刺激措施.

"我们会努力取得进展,并且在戛纳会议前总结出一系列个别国家可以采取的必要措施,以提振全球经济活动,"他说."这些必须要是能对实质经济发生作用的措施."

另一名G20消息人士周四晚间称,中国会在巴黎会议上承诺透过五年计划,从家庭、企业和基础建设着手来提振国内消费,而G20则将寻求欧元区和美国做出更严苛的财政承诺.

G20国家约占全球产出的85%.

4月的G20会议评估了七大经济体的情况,即负债累累的美国、出口大国中国、法国、英国、德国、日本和印度.官员们私下表示,这目的是要让中国讨论人民币议题,而中国的合作对于取得进展至关重要.

法国已提出让人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权货币篮,以避免针对其价值的讨论,将焦点转向特别提款权货币应有的自由"使用性".

法国总统萨科齐原本希望利用G20主席国的身分,推动就全球金融体系和对美元的依赖做根本的重新思考,然而欧元区危机破坏了萨科齐的计划.

美国参议院本周通过旨在施压中国让人民币升值的议案,引发中国和美国的争执,而这项议题可能会在G20会议上引起讨论,尽管欧元区危机仍是所有目光焦点.

"中国不会在会议上扮演重要角色,"中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长何帆说,"中国在欧洲债务危机上能做的不多.中国不会大规模购买欧洲债券.没有多少选择.意大利是欧洲最大的发债国,但我不认为中国会买意大利债券.对中国而言,问题在于如何保障其在欧洲的投资."

他指出,中国可能会参与援助欧洲银行业的多边框架,如透过IMF.

G20官员周四向路透表示,中国和日本均对向IMF提供更多资金来协助欧元区持开放态度.

另外两名消息人士称,数个金砖国家,主要是印度、中国和巴西,偏好提高IMF的资本,作为为援助希腊尽一分力的方式,但不会改变在IMF内的投票权.

巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)本周亦表示,或可讨论扩大IMF的支持.(完)

--译文审校 程琳

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