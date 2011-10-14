欧洲和G20必须速战速决 避免全球衰退--加拿大总理

路透巴黎10月13日电---加拿大总理哈珀周四警告称,欧洲和20国集团(G20)主要经济体必须快速果断行动,以免全球再现全面衰退.

巴黎G20财长和央行行长会议前夕,哈珀在文章中写道,每错失一次遏制和正视欧洲债务危机的机会,解决问题的成本就随之大幅升高.

"我们再无法承受错失更多的机会,"哈珀在给加拿大环球邮报的特稿中谈到.

"好消息是这场危机仍可以得到遏制和逆转.坏消息是除非立即采取果断措施,否则各国将再次被迫应对一场全面性的全球衰退,而这次可以动用的政策工具就不那样充足了."

加拿大财长费海提启程赴巴黎参会前在渥太华表示,他预计G20将就法国-德国危机计划、欧元区援救基金规模该有多大、及如何因应希腊情势等议题进行商讨.

他称他对欧洲在未来数周最终敲定行动计划充满信心,但还说应迅速行动.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。