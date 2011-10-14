意大利经济处于衰退 赤字及债务与GDP之比仍超出目标

路透罗马10月13日电---路透调查显示,意大利经济处于衰退,明年下半年料也几乎不会成长,且政府将无法达成财政赤字目标.和三个月前相比,调查结果暗示经济前景黯淡.

路透在过去一周访问约20位分析师所得预估中值显示,意大利今年经济将仅扩张0.6%,2012年则是成长0.1%,接近零成长.

7月调查时分析师则预估今明两年意大利经济增幅分别为0.9%和1.1%.此次大幅下修,反映了国际需求放缓及上个月甫通过的严格撙节计划的冲击.

今年第三和第四季以及明年初,国内生产总值(GDP)都料将再度萎缩.按照技术上的定义,连两季负成长就算经济衰退.

意大利自8月初以来便一直仰赖欧洲央行买进其政府公债,以抑制收益率升至无法持续的水准.

IHS Global Insight的Raj Badiani表示,意大利"黯淡"的成长前景反映了重税及节约举措的冲击,以及希腊2012年初可能违约的後果.

意大利明年财政赤字料相当于GDP的2.2%,大幅低于2011年的4.0%,但仍高于政府1.6%目标.

明年债务相当于GDP的比重则料会小幅升至120.5%,也高于政府目标119.5%.今年平均失业率料为8.1%,明年则或升高至8.3%.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

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