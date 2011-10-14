金砖四国正讨论向IMF注资事宜--FT

路透伦敦10月14日电---《金融时报》周五援引消息人士称，巴西、俄罗斯、印度和中国正讨论向国际货币基金组织(IMF)注资事宜。

报导称，金砖四国本次讨论旨在为下月的20国集团（G20）峰会做铺垫，希望能出炉一份振奋人心的声明。

报导称，这些国家还在讨论加强新兴经济体在对抗欧债危机中作用的方法。

这些消息人士称，各国政府正考虑，或是向IMF特殊目的机构提供资金，或通过购买特别债券向IMF提供贷款。

报导称，这部分新增资金可能被用于增加IMF的信用额度，以预防欧债危机的蔓延。

报导还援引一位欧洲官员称，欧元区危机问题过大，仅凭欧洲难以化解。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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