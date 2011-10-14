美经济增长料继续低迷 二次衰退机率为30%

* 分析师预计美国经济陷入二次衰退的机率为30%

* 第三季GDP环比年率料为增长2.0%,第四季为增长1.9%

* 今明两年失业率料分别为9.1%和8.9%

路透纽约10月13日电---周四公布的路透调查结果显示,美国经济增长可能在年底前略微加快,不过分析师再次调降对经济的预期,并认为美国再次滑入衰退的机率达到三分之一.

最近强于预期的就业和经济增长数据缓解了经济萎缩忧虑;夏季时围绕美国负债上限的争论和该国信用评级遭标普调降,一度令这种忧虑高涨.

"我们离深渊远了一些.我们获得的一些数据暗示,经济还没有呈现出自由落体式的下滑."Raymond James首席分析师Scott Brown说.

超过70位受访分析师预计,在上半年表现疲弱後,美国经济将继续蹒跚前行;失业率料在明年年底前一直徘徊在9%左右.

由于美国经济对外部动荡十分敏感,因此欧元区主权债务危机仍是最大的威胁之一.欧洲领导人将在本月底开会,预计将就新的危机应对全面计划展开讨论.

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长2.0%,略高于第二季的1.3%.调查还显示,美国第四季和2012年首季的GDP环比年率预计分别为增长1.9%和1.8%.

"近期的经济数据略好于预期.不过消费者和企业对经济前景都不乐观."BBVA分析师Nathaniel Karp表示.

这样的增长速度将不足以帮助大量美国人重新找到工作.

受访者认为,将有更多美国人找不到工作,失业时间也会更长.在本次与前次季度调查中均受访的42名分析师中,有30人提高了失业率预估.

今年美国失业率预计平均为9.1%,高于此前预期的8.9%.明年平均失业率水平料在8.9%,较今年变动甚微,且高于前次调查中预估的8.5%.

不过美国政府内部分歧可能过大,因而无法为就业市场提供太多帮助.

本周稍早,美国参议院否决了总统奥巴马4,470亿美元通过减税和新支出计划促进就业的方案.不过奥巴马表示,他将尝试推动该方案中的部分内容单独获得批准.

有望获得通过的提案内容包括削减工资税以及延长长期失业人群领取失业救济的时间.

美国房屋市场料将回稳,不过房屋价格估计在2012年下半年之前不会上升.该部门在始于四年前的金融危机中处于风暴中心.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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